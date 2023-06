Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via Vittorio Veneto e via Isonzo

Per consentire i lavori di asfaltatura dei nuovi parcheggi in via di realizzazione in via Vittorio Veneto, lungo il percorso dei binari ferroviari, si rende necessario modificare la viabilità nel tratto della via compreso tra il passaggio a livello e via B. Vittone. In particolare, a partire dalle 8,30 di lunedì 26 giugno 2023 e fino alla fine dei lavori (prevista entro la giornata di mercoledì 28 giugno salvo meteo avverso) viene introdotto un senso unico di marcia in direzione della stazione ferroviaria (ord. 267/23).

Nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 giugno è stato invece disposto un divieto di transito nel tratto di via Isonzo compreso tra via San Giovanni Lontano e via Adige per consentire il montaggio di una gru (ord. 266/23).

Tutte le modifiche alla viabilità verranno segnalate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta che procede ai lavori.