Cuneo Granda Volley, terminata la post season di allenamenti. Coach Bellano: "Lavoro proficuo, basato su situazioni individuali" (VIDEO)

Per Cuneo Granda Volley è terminata la prima fase di allenamenti post season, in pratica il prolungamento dell'annata agonistica 2022/2023.

Una coda fortemente voluta da coach Massimo Bellano, salito in corsa sul treno cuneese alla fine del campionato poi saldamente riconfermato alla guida della squadra dal presidente Patrizio Bianco. Un prolungamento che vedrà Bellano sedere sulla panchina biancorossa nelle due prossime stagioni.

Aveva spiazzato tutti il coach quando un mese annunciò di voler effettuare sedute di allenamenti nel periodo pre estivo, ma da subito l'accordo è stato unanime. L'ok della dirigenza, ma soprattutto da parte delle nuove atlete, tante per Cuneo, che hanno visto in questa decisione del coach l'opportunità personale di conoscersi meglio ed acclimatarsi al nuovo ambiente.

"Non cercavo indicazioni particolari, volevo semplicemente iniziare a lavorare - dice oggi Massimo Bellano -. Dovevamo accorciare il periodo di sosta, che per qualche atleta è troppo lungo; poi mettere mano ad alcune situazioni tecniche in vista del prossimo campionato".

Com'è stato impostato il lavoro? "È stato un lavoro strettamente individuale -aggiunge - sia per quanto riguarda la tecnica che sul piano fisico. Abbiamo sfruttato la competenza dello staff fisioterapico: alcune atlete hanno bisogno di lavorare parecchio per arrivare nella loro miglior situazione individuale all'inizio del campionato".

Ora una pausa rigenerante, poi la squadra si ritroverà ad agosto per quella che sarà la preparazione vera e propria in vista della stagione 2023/2024. "Subito avremo a disposizione i due terzi della rosa, poi ma mano si aggiungeranno le altre atlete. L'ultima ad arrivare sarà Lena Stigrot, impegnata con la nazionale tedesca, mentre Anna Hall dovrà capire le intenzioni di coach Kiraly rispetto le qualificazioni olimpiche. Le altre arriveranno in tempi ragionevoli per preparare la stagione nel migliore dei modi".

Soddisfatta di come sono andati i lavori in questo mese il nuovo libero, Serena Scognamillo: "Abbiamo avuto modo di mantenerci allenate sia dal punto di vista fisico che pallavolistico. È stato un periodo utile per gettare le basi di agosto, quando ci ritroveremo con un gruppo più numeroso. Sarà un lavoro diverso, inizieremo un discorso di squadra".

Grande entusiasmo anche per Beatrice Molinaro, la centrale ex Mondovì al ritorno nella Granda dopo l'esperienza in quel di Macerata: "Le vibrazioni sono molto positive. Sono felice di essere tornata nel cuneese, amo questa regione". Circa le aspettative: "Siamo un gruppo quasi totalmente rinnovato, dovremo conoscerci. L'obiettivo di squadra è quello di migliorare la posizione della scorsa stagione, mentre a livello personale continuare la mia crescita".