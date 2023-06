Quando Tornatore girò 'Il Mago di Esselunga', produzione Adnkronos - Video

(Adnkronos) - Era il 2011, quando Bernardo Caprotti e Giuseppe Tornatore presentavano 'Il Mago di Esselunga', dopo 20 giorni di riprese e quasi un anno di lavoro. Un corto di 16 minuti, prodotto dall'Adnkronos, per raccontare la storia di una famiglia comune, alle prese con la spesa quotidiana in un supermercato Esselunga, dove i veri protagonisti sono però coloro che lavorano dietro le quinte nella preparazione dei banconi. Un viaggio alla scoperta di quello che c'è dietro ai negozi Esselunga che oggi l'Adnkronos ripropone, in un momento in cui il Gruppo fondato da Caprotti è sotto i riflettori. Qui il video integrale.