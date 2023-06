All'Opera Pia Garelli di Garessio festeggiati i 103 anni di Pierina Bianco

Compleanno speciale ieri, sabato 23 giugno a Garessio, per Pierina Bianco, ospite dell'Opera Pia Garelli.

Classe 1920, grande lavoratrice agricola, da giovane scendeva in bicicletta da Casario (frazione del Comune di Priola) per vendere le sue "formaggelle" in paese e tuttora ricorda un'infinità di indovinelli, filastrocche, canzoncine che condivide con gli ospiti della struttura.

Ieri a festeggiarla per i suoi 103 anni, la sua famiglia, lo staff dell'Opera Pia con la presidente del Cda e la direttrice della struttura, il sindaco di Priola Luciano Sciandra con la sua amministrazione.

Tanti auguri!