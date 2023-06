Il saviglianese Marco Buttieri nominato vicepresidente della Commissione europea Affari urbani di Housing Europe

Nuovo, importante e prestigioso incarico per il geometra saviglianese Marco Buttieri, nominato vicepresidente della Commissione europea Affari urbani di Housing Europe, l’associazione che riunisce tutti i gestori di case popolari d’Europa. La nomina è stata ufficializzata durante l’assemblea nazionale di Federcasa svoltasi ieri, 23 giugno, a Roma a cui hanno partecipato anche il Ministro Salvini, il senatore Gasparri ed il Presidente della Commissione Finanze on. Marco Osnato.

Un ruolo internazionale che viene ad aggiungersi a quello di vicepresidente dell’ATC Piemonte Sud e di componente della giunta nazionale di Federcasa oltre che responsabile dell’Ufficio Europa di Federcasa.

“È un incarico che mi lusinga e per il quale ringrazio Federcasa della fiducia accordatami e, in particolare, il presidente di Reggio Emilia e componente del board di Housing Europe Marco Corradi per avermi proposto. È però altresì un ruolo di grande responsabilità – afferma Buttieri - che ci pone innanzi la grande sfida che ci attende per il 2030. Giusta e sacrosanta la riqualificazione energetica, ma dobbiamo tener conto che, per la tipologia dell’inquilinato che usufruisce dell’edilizia residenziale pubblica, un eccesso di tecnologia potrebbe essere complicato da gestire. Sia per le sue modalità d’uso, sia in prospettiva – osserva - per gli elevati costi di manutenzione che comporta. Occorre dunque procedere con il buonsenso che, a mio avviso, deve sempre essere messo in prima posizione.

Ragioneremo di tutto ciò in sede europea insieme a Spagna e Portogallo, Paesi coi quali – ricorda Buttieri - abbiamo di recente siglato il Patto del Mediterraneo”.