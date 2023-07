Abbinamenti con la felpa: ecco una guida per curarli al meglio

Dato che l’Italia è il paese di riferimento per ciò che concerne il settore della moda, in tanti fanno riferimento alle tendenze che si aggiornano sul nostro territorio. Mentre in passato la moda includeva soltanto dei capi d’abbigliamento firmati da brand conosciuti internazionalmente, oggigiorno questo discorso si è espanso anche per i vestiti più pratici e comodi, o per dirla restando fedeli all’ambito di cui si sta parlando: casual. La felpa esprime al meglio la combinazione tra il comfort e lo stile, ragion per cui si tratta di uno degli indumenti più diffusi in assoluto sul mercato, anche indossata in abbinamento con altri capi.

Le mode cambiano in continuazione ed è dunque facile che un capo possa improvvisamente diventare abbinabile a un altro. Tra le opzioni che si hanno a disposizione per creare un abbinamento c'è anche quella della personalizzazione; è infatti possibile che una felpa personalizzata con la zip (in siti che operano in questo campo come fullgadgets.com le opzioni per realizzarla sono tante) possa abbinare meglio con un paio di pantaloni o un giubbotto proprio grazie a un disegno o una scritta originale. Al giorno d’oggi la felpa viene abbinata con altri indumenti ritenuti quasi inaccostabili in passato. Per saperne di più: ecco una guida per curare al meglio gli abbinamenti da fare con la felpa.

Look casual e comodo per tutti i giorni

Siccome la felpa è un indumento versatile, comodo e adatto a qualunque occasione, molto spesso la si predilige anche per un uso costante. Infatti, c’è chi preferisce indossare la felpa tutti i giorni, combinando un fantasioso e pratico look casual: ecco come si distingue tra uomo e donna.

Look casual da donna

Una donna può creare un look casual indossando una felpa oversize con cappuccio, con l’aggiunta di una semplice t-shirt sotto quest’ultimo, e con un paio di leggings neri. In alternativa ai leggings, si potrebbe anche optare per i cosiddetti “shorts” da ciclista, oppure per dei jeans skinny così da creare un outfit chic.

Se si preferisce uno stile sportivo, la miglior soluzione sarebbe quella di combinare una felpa a maniche lunghe e col cappuccio, sempre con una maglietta da indossare sotto di essa, e in combo con dei pantaloni sportivi o jogger. Per completare l’opera, un bomber sopra la felpa è indicato, mentre delle scarpe dal tono vintage come le sneakers risulterebbero accattivanti. Per quanto riguarda i colori, meglio andare sul monocromatico.

Look casual da uomo

Passando all’abbinamento da fare con una felpa quando a vestirsi è un uomo, si potrebbe optare per una felpa oversize con cappuccio e dei pantaloni jogger coordinati cromaticamente. Come pantaloni, in alternativa si potrebbe optare per degli shorts da basket o dei track pants. In quanto a scarpe, un modello sportivo andrà benissimo essendo sia pratico che stiloso.

Look più raffinato con la felpa

Quando ci si deve abbigliare in maniera più raffinata, ad esempio i giorni durante i quali si va in ufficio o in qualunque altro luogo lavorativo, si potrebbe anche non rinunciare alla felpa. Tuttavia, questo indumento va abbinato diversamente per poter ottenere un risultato maggiormente elegante: ecco degli esempi.

Look raffinato da donna

Tra i migliori abbinamenti raffinati che una donna può presentare quando indossa una felpa, c’è quello composto da un modello girocollo inserito in un paio di jeans a vita alta, con delle sneakers più eleganti, magari in pelle. In alternativa, una felpa corta si abbina benissimo con una gonna e un paio di sandali.

Look raffinato da uomo

Un uomo può presentare un look raffinato indossando una felpa girocollo a maniche lunghe che sia della stessa tonalità di un modello di pantaloni chino. Infine, le sneakers devono essere più eleganti. Per le mezze stagioni, andrebbe bene anche una felpa aderente e degli occhiali da sole come accessorio.