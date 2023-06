Articoli sanitari: ecco i prodotti ortopedici più richiesti online

Negli ultimi anni si è registrata una crescita costante per quanto riguarda le farmacie online, e-store che fanno riferimento a punti vendita fisici autorizzati direttamente dal Ministero della Salute.

Tra gli articoli attualmente più richiesti sul web è possibile annoverare i dispositivi ortopedici, che le migliori realtà del settore e-pharmacy propongono a prezzi piuttosto competitivi, con la possibilità di usufruire periodicamente di sconti e promozioni interessanti.

Si tratta di farmacie online come Farmapic, che mette a disposizione un’ampia gamma di prodotti sanitari ortopedici, tutti selezionati esclusivamente tra le proposte dei migliori marchi del settore.



I dispositivi ortopedici per il recupero della mobilità

Tra i dispositivi ortopedici più richiesti online è possibile annoverare i prodotti sanitari per il recupero della mobilità, come per esempio le stampelle, che sostengono la camminata in seguito a operazioni chirurgiche o nel caso in cui vi siano ingessature. Questo dispositivo può essere regolabile in altezza e può avere un'impugnatura ergonomica e antiscivolo. Di solito, la portata massima può arrivare a 130 chili.

Laddove la deambulazione richieda un supporto diverso, si può optare per bastoni o tripodi dall'appoggio più esteso, specialmente nel caso in cui debba essere utilizzato da una persona anziana.

Qualora invece fosse un arto superiore a dover essere immobilizzato, sia a causa di un'ingessatura che di una fasciatura, si può ricorrere alla classica bretella elastica che si passa intorno al collo e consente di tenere ben fermo il braccio. Anche in questo caso, le farmacie online permettono di usufruire di un’ampia varietà di scelta, con tutti i modelli che presentano fibbie scorrevoli per una regolazione agevole. Oltretutto, sono realizzati in tessuti morbidi e confortevoli per non causare fastidio sulla pelle.

Infine, tra i prodotti ortopedici dedicati al recupero fisico vi è il collare cervicale, da utilizzare se il trauma si è verificato nella zona del collo. Per tenere fermo il capo, questi dispositivi presentano una componente rigida solo dove necessario, risultando invece morbidi a livello del mento e delle clavicole. Di solito, l'applicazione viene effettuata a opera di uno specialista che lo regolerà tenendo conto delle caratteristiche fisiche del paziente.



Dai cerotti riscaldanti alle fasce protettive: i prodotti ortopedici più ricercati

A seguito di lunghe passeggiate o piccoli traumi, nonché quale conseguenza di determinate malattie, i piedi possono presentare vesciche, lesioni o indurimenti che rendono la camminata difficile o particolarmente dolorosa.

A seconda della zona interessata, vi sono cuscinetti in gel da applicare al fine di ammortizzare e isolare la lesione dalla scarpa, consentendo così una deambulazione ottimale e la guarigione della ferita stessa.

Il problema ortopedico può invece interessare dolori di varia natura, articolari o muscolari, dovuti a distorsioni, patologie, piccoli incidenti o colpi di freddo: in questi casi, possono funzionare i cerotti riscaldanti, che rilasciano anche principi attivi che intervengono sul dolore. Basta applicarli sull'area interessata per avere una sensazione di sollievo che dura anche svariate ore.

Anche un alluce valgo può essere causa di fastidio o dolore: in questo caso esistono fasce protettive che avvolgono l'osso sporgente consentendo così al soggetto di camminare senza avvertire il disagio, potendo magari indossare anche le scarpe che si prediligono.

Molto ricercati sono anche i prodotti che consentono di avere una mobilità ridotta a carico di articolazioni deboli o doloranti che si voglia stimolare il meno possibile, come quella del gomito o del ginocchio. Sono fasce elastiche che oltretutto mantengono anche un certo calore, rendendo confortevole l'applicazione.

Infine, dopo un parto – soprattutto cesareo – oppure a seguito di un intervento per rimuovere un’ernia, una fascia contenitiva può sostenere sia il ventre che la schiena, rendendo stabile la postura sia da fermi che quando si cammina e contribuendo a una migliore guarigione.