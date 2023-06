Benessere e relax in un ambiente raffinato a pochi metri dal mare: l’incantevole esperienza al Grandhotel Pietra Ligure

Pietra Ligure, piccola perla della Riviera ligure di Ponente, è la meta ideale per una vacanza indimenticabile, all’insegna di sport, benessere, cultura e buona cucina. Per un soggiorno in un ambiente raffinato, moderno, con servizi di alta qualità, in una splendida posizione fronte mare, il Granhotel Pietra Ligure, unica struttura 4 stelle in città, è perfetto per coppie e famiglie che desiderano godersi l'opportunità di immergersi nel fascino della Liguria, che vanta una combinazione unica di belle spiagge, colline con panorami mozzafiato e una ricca cultura antica.