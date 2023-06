Ad Alba la mostra 'Frammenti di Infinito' con le opere di Antonella Tavella

Sarà visitabile fino al 15 luglio la mostra di Antonella Tavella “Frammenti di Infinito”, ospitata presso la biblioteca civica.

L’esposizione è stata inaugurata venerdì 16 giugno dall’assessore alla Cultura e vice sindaco di Alba Carlotta Boffa, con la presenza di Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero. Hanno fatto da cornice all’evento le poesie di Cesare Pavese recitate dal professor Davide Sandalo e la musica del cantautore Giuliano Rigo.

“E’ stato un grande onore per me poter tornare dopo tanti anni ad esporre presso la biblioteca civica. Ringrazio di cuore Carlotta Boffa per aver voluto la mia esposizione e per la sua disponibilità e Roberto Cerrato che, nel suo discorso, ha dimostrato di aver colto perfettamente la mia sensibilità e intuito quanto cerco di comunicare con i miei dipinti. Ringrazio il direttore della biblioteca Luca Berlinghieri e tutto il personale della biblioteca e gli amici Davide e Giuliano che sono stati preziosi. Un sentito grazie anche all’ex sindaco del mio paese Matteo Pessione, per la sua graditissima visita”.

Originaria di Sommariva del Bosco, oggi Antonella Tavella vive a Verduno. Principalmente autodidatta predilige le tecniche della pittura a olio, ad acquarello e su porcellana. Ha esposto in Italia e all’estero, ricevendo numerosi premi in varie rassegne.

Hanno scritto di lei:

“I suoi lavori sono eseguiti con grande naturalezza, profonda espressività ed indagine interiore, dove un velo di malinconia si stempera nell’intimità domestica dell’atmosfera. E ancora, sottolineano una solida concretezza ed un’assoluta perfezione disegnativa” (Carlo Gramaglia)

“Con l’incanto di una fanciulla ammaliata dalla poesia delle vigne, dopo averne dipinte numerose, ha alzato lo sguardo verso i cieli azzurri delle giornate serene, estive quanto invernali. Ne ha saputo cogliere quell’ebbrezza sensuale e spirituale che va oltre alla siepe leopardiana e decanta sempre nuovi contrasti chiaroscurali attraverso le velature di candide nubi tra cui brillano frammenti d’immensità celeste. Con la sensibilità lirica di donna e la gestualità raffinata di artista ha instillato nei dipinti emozionanti gradazioni tonali che rasserenano mente, cuore ed anima portandole a godersi una frangia di lieta solitudine nel tramestio della frenesia contemporanea. La poetica di Antonella Tavella è gravida di un intimismo contagioso, uno specchio contemplativo del silenzio, da scrutare attoniti, da gustare nelle sfumature soffuse, nella testura vaporosa dell’opera. La sua pittura è un inno alla contemplazione: liberi da contaminazioni umane i paesaggi appaiono onirici, speculari a visioni introspettive di stati d’animo. Magistrale l’enfasi monocromatica in siderali tonalità blu sotto la fredda luce della luna: archetipo di solitudine, ma anche kairos, momento del più intimo dialogo di ogni spirito con l’universo” (Fabio Carisio)

La mostra sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (dal martedì al venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9-12.30; chiuso lunedì e festivi).

L’ingresso è libero.