"Bambini si nasce": spettacolo teatrale a Villa Radicati di Saluzzo

Domenica 2 luglio alle ore 16 presso Villa Belvedere Radicati appuntamento per la seconda data della rassegna Famiglie in Villa organizzata dalla collaborazione tra Associazione Arte Terra e Cielo ed Acb eventi.

A calcare la scena in questo appuntamento con lo spettacolo dal titolo "Bambini si nasce", Raffaella Antona e Cristiano Ferrua, da anni impegnati nel teatro e nelle performance artistiche con un’attenzione particolare ai messaggi di accoglienza e di non giudizio .

Lo spettacolo della durata di 50 minuti è adatto ai bambini a partire dai 3 anni e ai genitori che insieme ai ragazzi vivranno momenti di assoluto divertimento. Fratello e sorella rimangono soli e decidono di giocare, come spesso fanno, nella camera da letto di mamma e papà usando il loro armadio. Paolo e Emma iniziano la sfida con i nomi di fantasia Padalulu e Mimirette e continuano con una gara di creatività, inventano giochi e storie che passano dai travestimenti, alla guerra, al balletto e in ogni circostanza ognuno di loro due può essere chi e ciò che vuole lontano da stereotipi o ruoli preconfezionati. La sorellina può essere una bravissima calciatrice così come il fratellino un promettente ballerino.

Dicono gli artisti:- Il mezzo teatrale ci ha permesso di mettere in scena questo gioco e questo confronto, permettendoci di raccontare l’esperienza e il vissuto comune a molti bambini e anche genitori (non esclusi gli attori stessi), che spesso si sono sentiti dire troppi: "così non vai bene". Ci piacerebbe che al termine del lavoro gli spettatori si portassero a casa il pensiero: "Io vado bene così come sono!"

Costo del biglietto 5,00 euro, prenotazioni wapp al 351/9038507.

Durante la giornata le famiglie potranno godersi la fresca e riposante atmosfera della Villa con la possibilità di fare pic nic nel parco (in caso interessasse un cestino già preparato possibile prenotarlo al Tiffany Caffè saluzzo chiamando il numero 0175/47281).