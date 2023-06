Che cosa fare in Granda nell'ultimo fine settimana di giugno tra fiere, spettacoli ed arte

Con l’inizio dell’estate tanti appuntamenti nella Granda

Nel fine settimana in cui si festeggia San Giovanni sono in programma tanti eventi tra feste patronali, camminate enogastronomiche, escursioni, sagre, musica, spettacoli, arte e cultura

Ecco alcune delle tante iniziative organizzate per sabato 24 e domenica 25 giugno.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it , www.visitlmr.it e https://langhe.net

Fiere, eventi in onore di San Giovanni e manifestazioni

Torna la Notte Romantica dei Borghi più Belli d’Italia. Nel centro storico di Neive, che ha aderito all’iniziativa, ci sarà sabato 24 alle 21.30, il concerto di musica jazz del Virtual duo. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoNeive

Si terrà sabato 24 giugno anche a Garessio “La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia”. In contemporanea il flash mob “Unplugged”: chi vorrà potrà portare uno strumento e suonarlo in un angolo della borgata. Il percorso, organizzato dalla pro loco Garessio, si snoderà tra Porta Rose e Via Cavour, in dieci tappe negli angoli più caratteristici del Borgo Maggiore. Ad ogni degustazione sarà abbinato un vino. Si comincia alle 19.30. Tante le proposte gastronomiche: vitello tonnato, trippe in umido, battuta al coltello, polenta saracena con sugo di porri e le frittelle di mele, cuori di semola ai formaggi, coniglio alla ligure, mini casutin con patate, formaggi e gelato. Ad accompagnare la serata saranno le note della cantante Barbara Uhl e i passi di danza della scuola Doppie Punte. Info: www.facebook.com/proloco.garessio

Anche Chianale aderisce sabato 24 aderisce all’iniziativa ‘Borghi più belli d’Italia’ con la partecipazione a ‘La notte romantica’. Alle 17, ritrovo al mulino per partenza della visita guidata a tema romantico del borgo e del Museo del costume femminile. Durante il percorso ci saranno intervalli di musica occitana, con letture dedicate all’amore di Cristina Levet. Per i più romantici, il “Bacio sul ponte romanico di Chianale con dolce omaggio”. I locali di Chianale proporranno piatti tipici locali. Info: https://borghipiubelliditalia.it/2023/05/16/la-notte-romantica-nei-borghi-piu-belli-ditalia-24-giugno-2023

È tutto pronto per “Fai... una passeggiata”, iniziativa promossa dal Fai Gruppo di Alba e Langhe e dall’Associazione Culturale Masche di Paroldo. Sabato 24 giugno è prevista la Camminata delle Masche, da Sale San Giovanni a Paroldo. Appuntamento alle 17.30 a Sale, dove si camminerà nel biodistretto verso i campi di Elicriso, Salvia e Lavanda e si visiterà la chiesa di Sant’Anastasia. Alle 20.30 a Paroldo “Cena dei fiori” presso la Trattoria Salvetti. Alle 22.30, sempre da Paroldo, partirà la “Camminata delle Masche” tra tradizioni e leggende locali, con visita alla chiesa di San Sebastiano e l’osservazione del cielo estivo (tempo permettendo) presso la chiesa di San Bernardino. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/FAIalbalanghe

A Stroppo si festeggia San Giovanni sabato 24 giugno. Appuntamento a Paschero alle 16 con la Messa e la solenne processione dedicata al Santo. Dalle 18.30 aperitivo in piazza, a seguire la cena in condivisione e poi tanta musica. Info: www.facebook.com/ProlocoStroppo

A Pradleves sabato 24 giugno, in occasione dell’inaugurazione delle installazioni sul Sentiero delle Leggende, viene proposta “Musica tra le leggende”, un’escursione a tappe musicali sul sentiero di Pradleves, a cura delle guide di EmotionAlp, della Pro Loco di Pradleves e dell’Orchestra Ripopolare. Le tappe musicali saranno in luoghi suggestivi, l’ultima nella caverna di Barma Grande, in cui gli strumenti dell’Orchestra Ripopolare incontreranno le voci della corale l’Escabot. Ritrovo alle 9 al centro Abrì di Pradleves; rientro alle 17. L’attività è gratuita; prenotazione su www.emotionalp.com

A Roccaforte Mondovì sabato 24 torna “Grazielle in fuga”, corsa goliardica non competitiva con bici monomarcia, da Roccaforte a Prea, un percorso di 6 km immerso nel verde della Valle Ellero, fatto di tante risate e splendida compagnia. L’edizione verrà proposta sabato pomeriggio ed il tema sarà “Cugini di Campagna”, lasciando libera interpretazione ai partecipanti. All’andata sarà previsto un servizio navetta che permetterà ai partecipanti di portare la propria auto già a Prea, così da facilitare le operazioni di ritorno a casa a fine evento. Il ritrovo è previsto alle ore 16.00 presso il Pala Ellero in piazza ANA e la partenza alle ore 17. A metà percorso ci sarà una tappa gastronomica con acqua, sangria, pizza e focaccia per rifocillarsi prima dell’arrivo nella frazione dell’Alta Valle Ellero. All’arrivo, previsto per le ore 19.30, ci sarà l’apericena, a cui seguirà la premiazione dei partecipanti. A seguire, la manifestazione "Grazielle in fuga” diventerà… Freni a disco! La migliore musica dagli anni ‘60 agli anni ‘90 suonata da Dj Jerry per tutta la notte. Obbligatoria la preiscrizione. Info: www.facebook.com/comune.roccafortemondovi

A Lisio sabato 24 giugno e domenica 25 torna “Happy Lisio”, alla 17° edizione, promosso da Spazio Giovani Lisio. La manifestazione si terrà nel campo sportivo del paese ed avrà inizio sabato alle 21 con live music con 90 Skarti e a seguire dj set con Matsuri Creators. La cucina aprirà alle ore 20. Saranno a disposizione birra e porchetta, braciole e salsiccia. Domenica alle 14 con la gara di bocce e raduno di trattori. Dalle 18 l’esibizione delle scuole di danza e dalle 21 la serata latino-americana. Info e locandina: www.comune.lisio.cn.it

A Montaldo Roero nel fine settimana è in calendario la Sagra dell’Albicocca. Sabato 24 alle 19.30 ci sarà la cena in piazza con paella e sangria. Musica con i Controvento in concerto, live della Tribute Band dei Nomadi. Domenica 25 alle 8.45 inizio della camminata delle Albico(ro)cche, percorso di 4 ore ad anello di 12 km con partenza e arrivo in Località Marenghi. All'arrivo è possibile pranzare con panini e toast. Alle 9 è in programma il tour delle Albico(ro)cche, pedalata in E-Bike tra le albicocche, vigneti, boschi e le Rocche del Roero. Ritrovo ore 9.00 presso Circolo "I Marenghi". Partenza per giro di difficoltà media ad anello di circa 35 km. Pranzo all'arrivo presso Cascina Nada con degustazione prodotti e vino. Dalle 10, nel piazzale Marenghi, vendita diretta di albicocche dai produttori locali. Per i bambini sono previsti spettacoli di giocoleria, equilibrismo e magia. Info: www.facebook.com/turismomontaldoroero

Per chi ha prenotato, appuntamento domenica 25 giugno a Farigliano con la Camminata del Gusto. Il percorso si snoderà tra profumi, sapori e colori nello stupendo paesaggio del territorio per circa 12 chilometri di sentieri e stradine. La Pro Loco ha preparato ben nove tappe enogastronomiche alla riscoperta dei piatti della cucina tipica langarola. In ogni tappa della “camminata” si degusterà il vino prodotto nelle cantine locali. Partenza dalla piazza San Giovanni dalle ore 8.15 del mattino in piccoli gruppi separati e distanziati. La Pro Loco mette a disposizione un servizio di navetta tra le tappe per permettere a tutti di partecipare alla manifestazione. Info: www.facebook.com/prolocofarigliano

Domenica 25 giugno si svolgerà a Melle la quattordicesima edizione della passeggiata enogastronomica “Super Melle”. Sette tappe alla scoperta dei luoghi più caratteristici del borgo dei tomini in cui gustare un ricco menù che unisce i prodotti tipici della Valle Varaita con prelibatezze come la cugnà di Narzole da gustare con il tomino di Melle. Ritrovo per la partenza nella piazza di fronte all’ala comunale dove si potrà provvedere all’iscrizione (euro 18,00 per ogni partecipante, mentre gratis i bambini fino a 10 anni). Alle 10 circa la partenza dei primi gruppi che saranno accompagnati dalle guide sui sentieri di Super Melle, fino alle 14. Durante tutto il percorso si esibirà il gruppo musicale itinerante “Gli Allegri Sognatori”. Info, menù e contatti per prenotare: www.facebook.com/prolocomelle

Fino a domenica 25 giugno Clavesana ospita "Sapori di Langa". In programma, oltre agli appuntamenti gastronomici, spazi culturali, musica e visite guidate. Sabato 24 giugno nel pomeriggio sono previsti gli incontri “Un pomeriggio lungo la “sternia” di Clavesana” e “Le Langhe della Big Bench”. A seguire, dalle ore 19.30, merenda sinoira su prenotazione con l’accompagnamento musicale del gruppo “Le Passant Duo”. Alle 20 ci sarà l’Hamburger party con gruppo Armonia, panini, hamburger e salamelle patatine, cocktail, prenotazione non obbligatoria ma gradita. Domenica alle 16 il gruppo corale “Frise ‘d Langa” organizza una rassegna corale presso la Chiesa Parrocchiale di Madonna della Neve. Durante tutto il pomeriggio e la serata sarà possibile visitare il museo storico etnografico, il museo di arti sacre, la torre civica e la chiesa di san Michele situati in Clavesana. Info: www.comune.clavesana.cn.it

Nel fine settimana ci sarà la festa di San Rocco nell'omonima frazione di Montà. Ogni sera, nella borgata, sarà operativo il ricco stand enogastronomico aperto dalle 19 e sino a tarda serata. Sabato 24 giugno ci sarà la “Serata Cuba Libre” all'insegna dei ritmi caraibici e latino- americani. Domenica 25 giugno, dalla sera, l'atmosfera sanrocchese verrà arricchita dalla “location aperitivi”, con il concerto “Dal tramonto alla notte” con Dj set e Tuttafuffa. La festa si concluderà lunedì 26 giugno, quando i botti finali verranno assicurati dal ritorno della band degli Explosion. Tutti gli appuntamenti si terranno in piazza Monsignor Casetta. Info: www.facebook.com/pro.sanrocco

Nella frazione Macellai di Pocapaglia fino al 26 giugno nel fine settimana è in calendario la festa patronale della Vergine del Buon Consiglio. Sabato 24 e domenica 25 dalle 19 menù a scelta con grigliata, a seguire tanta musica. Conclusione lunedì 26 con Porchetta di Tarcisio e i ritmi latino-americani da ballare di Manos Arriba. Info e programma: www.facebook.com/aclimacellai

Domenica 25 giugno, a Castellino Tanaro ritorna la “Sagra della Lela”, con un ricco programma con buona musica, buon cibo, storia dei cereali antichi, mostra fotografica, camminata, visita alla torre, mercatino dei prodotti tipici del territorio. Alle 10 prenderà inizio il “Lela trekking”, camminata di 10 chilometri lungo i sentieri del paese. Saranno ospiti della giornata Fulvio Marino, Paola Gula e Luciano Bertello. Alle 12.30 seguirà l’assaggio dei prodotti tipici con la lela. Alle 15 la proiezione di fotografie di Sergio Ardissone e alle 16 l’attesa seconda edizione di “Miss lela”. Alle 18.30 la serata proseguirà con lo spettacolo della scuola di musica di Ceva. Alle 20 la suggestiva cena sotto la torre con grigliata e alle 21 serata danzante con Dj Freaky.

Il Comune di Mango, in collaborazione con l’Associazione italiana cuochi Itineranti, propone, sabato e domenica, il primo Food art festival. In piazza XX Settembre, dalle 10 alle 24, ci saranno giochi in legno e punti gastronomici con street food. Alla sera il divertimento proseguirà con la musica dal vivo. Info: www.facebook.com/aicieventi

Fino al 26 giugno torna la festa patronale di san Giovanni a Diano d’Alba. Sabato 24, giorno della festa di san Giovanni, alle 19.30 si terrà una serata gastronomica con ravioles, hamburger e altre specialità. Alle 20.30 andrà in scena la commedia musicale “Un cavallino bianco”. La serata proseguirà in musica alle 23 con i Lost station. Domenica 25, alle 15, sarà proposta una dimostrazione di ginnastica acrobatica con il gruppo Jungle gymnastics e alle 17 ci sarà un raduno di auto sportive. Alle 19 l’apericena sarà allietata dal Dj set di Maxfresh e alle 21 andrà in scena “La carovana degli artisti”, serata dalla lirica al moderno. Momenti gastronomici, dalla cena e all’apericena, da prenotare. Info: www.facebook.com/proloco3984dianodalba

Domenica 25 a Montelupo Albese è in programma il percorso enogastronomico “Da cròta an cròta sempre ’n piota”. Il ritrovo dei partecipanti si terrà, dalle 9.30 alle 15, nel parcheggio all’ingresso del paese, arrivando da Alba e da Diano. Il percorso si snoderà in sette tappe, dall’aperitivo al dolce, abbinate alla degustazione dei vini dell’azienda ospitante. A tutti i partecipanti gli organizzatori daranno il calice per le degustazioni e, al termine del percorso, una bottiglia di vino dei produttori di Montelupo, con etichetta ricordo. Dalla sesta postazione, si potrà usufruire del trasporto in pullman, fino all’arrivo in piazza Castello, per la conclusione. Inoltre, sarà possibile acquistare bottiglie direttamente nelle aziende. Tutte le info nella locandina su: www.comune.montelupoalbese.cn.it

A Castagnito nel fine settimana ci sarà la festa patronale “Castagnito in Festa”. Sabato 24 il programma prevede, alle 19.30, la grande costinata, seguita dal mojito party e da una serata danzante al ritmo della musica latino-americana. Domenica 25 gli appuntamenti si susseguiranno per tutta la giornata. Alle 9.30 sarà celebrata la Messa e alle 16 si svolgerà la prima edizione delle olimpiadi castagnitesi. Alle 19.30 apriranno gli stand gastronomici e, alle 21 comincerà la festa della Proloco con la musica proposta da Aurelio Semandi e dalla sua band. Info e contatti per prenotare: www.facebook.com/proloco.castagnito

Appuntamento con “Un sabato alla Moda” sabato 24 giugno, alle 18, nel centro storico di Mondovì Breo che si animerà, vestendo i colori dell’estate alle porte. Da piazzetta Comino sino a piazza Santa Maria Maggiore, i portici del rione storico saranno vetrina e cornice d’eccezione per capi di abbigliamento, accessori e proposte originali. A partire dalle 18, il rione Piandellavalle si animerà con il concerto del PAP trio: Zoe Ballestrero (pianoforte), Filippo Liberti (basso) e Filippo Aigotti Giuggia (batteria) si esibiranno in una serie di brani della tradizione jazzistica per approdare a versioni appositamente arrangiate per la formazione di piano trio di vere e proprie canzoni pop e soul. Musica vivace, ricca di ritmo ed energia per introdurre la sfilata, accompagnata dal Dj set di Dj Dario, che prenderà il via alle ore 18.30. Info: www.facebook.com/LaFunicolareMondovi

L’associazione Alterlego Cuneo animerà il centro storico di Mondovì domenica 25 giugno con la prima edizione della “Mondovì Bricks”. Un’appendice ludica e colorata che si svolgerà in via Marconi, piazza Cesare Battisti, piazza San Pietro, via Sant’Agostino e piazzetta Moizo, arricchendo così l’offerta del tradizionale mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato di piazza Ellero. Info: https://www.facebook.com/Alterlegocuneo

A Sale San Giovanni durante i fine settimana, fino a domenica 9 luglio, le strade che conducono ai campi di lavanda in piena fioritura saranno percorribili dai turisti soltanto a piedi o in bicicletta con un contributo di due euro. Questo fine settimana è in programma la XXIII Fiera regionale dedicata alle piante officinali e alle erbe aromatiche. Dalle 9 alle 19, le vie del centro saranno occupate da bancarelle enogastronomiche. La Proloco servirà, a mezzogiorno, panini “ai gusti antichi” e insalata di enkir, e l’associazione culturale Arboreto Prandi proporrà, dalle 10 alle 19, visite all’arboreto per gruppi e famiglie. Inaugurazione sabato alle 17.30, alle 18 si terrà la premiazione del sesto concorso Davide e Golia. Per tutta la serata, in piazza Villa, suoneranno i The Broken Strings. Domenica 25 alle 10.30, si terrà il convegno “Le piante officinali di Sale San Giovanni e l’aromaterapia”. Nel pomeriggio, alle 15.30, davanti alla parrocchiale si esibirà il gruppo folcloristico occitano Artusin, mentre, alle 16.30, al parco Tenaglia andrà in scena uno spettacolo per bambini. Info e programma completo: www.turismosalesangiovanni.it

Un totale di venti birrifici e undici cucine di strada che per quattro giorni animeranno il cortile principale del Quartiere della ex caserma Musso, portando il meglio della produzione di birra artigianale e di street food di qualità da tutta Italia a Saluzzo. È la 13ª edizione di C’è Fermento, il salone della birra artigianale di qualità, che quest’anno dà appuntamento fino a domenica 25 giugno a Saluzzo. Venti birrifici e una beer firm, per un totale di 130 birre. Anche le 11 cucine di strada e food truck selezionati dalla Condotta Slow Food del Marchesato di Saluzzo rappresentano tutta l’Italia, con proposte che arrivano oltre che dal Piemonte, dall’Emilia Romagna, Abruzzo, Puglia e quest’anno anche dal Lazio. C’è Fermento presenta anche un calendario di appuntamenti OFF: eventi collaterali, musica diffusa, laboratori e visite sul territorio. Apertura sabato 24 giugno dalle 18 all’una, domenica 25 dalle 18 a mezzanotte. Info: https://cefermento.it

La Pro Loco di Cartignano e di Roccabruna organizzano per domenica 25 giugno la “Camminando e mangiando” tra boschi e borgate che si snoda su un tracciato circolare di circa 8km con un dislivello di 300m che attraversa il territorio dei comuni di Cartignano e Roccabruna, con partenza e arrivo presso l’area parco giochi di Cartignano, accompagnati da buona musica e allegria. Partenza a gruppi scaglionati dalle ore 9.30. Prenotazione obbligatoria. Info: www.vallemaira.org/eventi/camminando-e-mangiando

A Villafalletto si festeggia nel fine settimana San Luigi Gonzaga con un ricco calendario. Sabato 24 dalle 14.30 appuntamento dedicato alle famiglie e in particolare ai più piccoli con laboratori sensoriali e creativi in collaborazione con l’“Atelier delle meraviglie” in piazza Mazzini. Nello stesso pomeriggio, a partire dalle 14, si terrà la gara a petanque. La giornata si concluderà con la cena a base di carne grigliata e un gran finale con le musiche selezionate dai dj Phoebe, dj Elia e Don Calo. Il clou degli eventi è domenica 25. Si comincia alle 11 con la messa, la processione aperta dalla banda musicale. Nel pomeriggio, dalle 15, Sandro Tonietta farà da cicerone per far scoprire i segreti di una Villafalletto mai conosciuta; alle 16.30 in piazza Mazzini andranno in scena le esibizioni di Ginnastica Saluzzo Libertas e a seguire la cena con “Le raviole dla duminica”; alle 21 si esibirà Michele Tomatis con il suo spettacolo “The one man show”. La festa proseguirà lunedì 26 giugno. Sarà presente il luna park. Info: pagina Facebook proloco Villafalletto.

Domenica 25 giugno a Pian Munè, Paesana, alle 11.30 ci sarà l’esibizione e l’aperitivo dei Giovani coristi del Coro “Envie de Chanter”. Appuntamento sulla terrazza del Rifugio Pian Munè. Alle 14.30 è in programma il Laboratorio Corale nel Bosco della Trebulina. Partecipazione gratuita. Info: www.pianmune.it

A Martiniana Po la Sagra dei Piccoli Frutti è in programma sabato 24 e domenica 25 giugno.I protagonisti assoluti della rassegna saranno i mirtilli, i lamponi, i ribes, le fragole, le more ed i funghi. L’inaugurazione è prevista sabato alle 16. Alle 17 è in programma il convegno “Il mirtillo dalla coltivazione alla vendita”. Alle 17.30 si andrà alla scoperta dei frutteti in ebike. Alle 19 dimostrazione “Il mirtillo in tavola” con Marysol life, e dalle 20 verrà servito il menu tipico: antipasto, risotto ai mirtilli, selezione di formaggi, dolce a 15 euro, bevande escluse. Dalle 21 si balla con l’orchestra di Michael Capuano. Si riprende domenica alle 9 tra bancarelle, mostra-mercato di piccoli frutti, esposizione di trattori d’epoca, giri in mongolfiera. Prevista la passeggiata sui sentieri, con aperitivo offerto da Cartesius. Alle 13 il pranzo-degustazione a 15 euro. Nel pomeriggio laboratori di cucina per i bambini, Mago Trinchetto, degustazione di torte, canti e balli occitani con i Cuba Libre.

A Feisoglio si festeggia sabato 24 con la Festa sotto il Pero. Dalle 20 pizza in piazza e poi musica dal vivo con Ivan Wild Boy, il resident dj Willer e special guest Matt Joe. Info: www.facebook.com/proloco.feisoglio

Sabato 24 giugno a Faule il Parco del Monviso organizza “Sulle ali dei gruccioni”, un’osservazione naturalistica guidata con l’obiettivo di conoscere meglio i gruccioni, coloratissimi uccelli migratori che arrivano dall’Africa. Il ritrovo è fissato alle 9 al TerLab di Faule e le attività (adatte a adulti e bambini) si svolgeranno nella Riserva Naturale Fontane che si sviluppa tra Faule e Pancalieri. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi su www.parcomonviso.eu

Sabato 24 giugno a Limone Piemonte si svolgerà un’escursione dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni e alle famiglie lungo il sentiero botanico del Murin con la guida Monica Dalmasso. Domenica 25 le vie del centro storico limonese ospiteranno il Mercatino dell’artigianato: a partire dalle 9 e fino alle 18 i visitatori potranno passeggiare tra bancarelle di artigiani e hobbisti alla ricerca di creazioni fatte a mano, gioielli, abiti, oggettistica e molto altro. Domenica 25 giugno è in programma un’altra escursione al Monte Jurin-Bec Rosso (2.151 metri) con la guida locale Monica Dalmasso. In questo fine settimana si festeggia San Giovanni con un ricco programma. Sabato alle 19.30 è prevista la cena sotto il tendone, poi musica occitana e la notte bianca. Domenica nel pomeriggio giochi per bambini, alle 19 polenta e alle 21 musica con il Trio Balet. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Tutto pronto a Cervasca per il ritorno delle celebrazioni di San Giovanni: l’evento si terrà in questo fine settimana, con grande spazio ai mercatini dedicati alla creatività, all’artigianato e ai prodotti del territorio. Sabato 24 giugno, dalle 14 alle 21 sono in programma giochi per adulti e bambini (calciobalilla, sfide a puzzle e a scopa) e Pokémon Day. In serata, ballo liscio con Claudio Music Folk al teatro all’aperto. Domenica 25, dalle 9 alle 19 Mercatino di San Giovanni con bancarelle di prodotti tipici e artigianato. Dalle 15 musica con Marcel e Rosamunda Folk Fest. Info: www.comune.cervasca.cn.it

Anche a Vignolo ci sarà la festa patronale di San Giovanni con tante proposte: le gare a carte, a bocce, gli appuntamenti gastronomici e musicali. Sabato 24 a partire dalle 19.30 in piazza Grande ci sarà street food accompagnato dal dj set con Luca Serra. La serata di San Giovanni si concluderà con il tradizionale falò nei pressi del campo sportivo. Domenica 25 alle 10.30 verrà celebrata la Messa solenne. Seguirà la tradizionale benedizione delle automobili e la processione con la banda musicale di Bernezzo. Dalle 17 intrattenimento per bambini con Nutella party, truccabimbi e palloncini. Dalle 19.30 ci sarà la serata gastronomica in collaborazione con Qb Bistrò, con menù completo, dove saranno protagonisti i “cruset” (possibile anche menù bimbi); a seguire, la serata danzante con Nadia & Andrea che presentano musica live dagli anni Sessanta a oggi. I festeggiamenti proseguiranno lunedì 26. Info: pagina Facebook proloco Vignolo.

Nell’ambito della Fausto Coppi 2023 sono da segnalare due appuntamenti. Sabato 24 giugno, a partire dalle 10, torna “Bimbinsella” in piazza Galimberti. L’iniziativa è rivolta a bambini da 2 a 6 anni che potranno divertirsi in bici, seguendo le indicazioni di istruttori federali per imparare le regole in strada. Domenica 25 è in programma una gita fuori porta in bicicletta per rilassarsi, stare in compagnia, scoprire la campagna e le vie secondarie del cuneese, conoscere gioielli di arte, architettura e storia. È la “Mangia&pedala”, escursione in bici con partenza alle 9.30 di domenica 25 giugno in piazza Galimberti. Info e programma completo: www.faustocoppi.net/new

Spettacoli e musica

Prosegue nella Langa la rassegna «Musica in cascina» con la direzione artistica di Giuseppe Nova. Gli appuntamenti si svolgono alle porte di Alba, in località Piana Biglini, dove il giardino e i porticati della dimora storica Ca ‘d Marieta accoglieranno dalle 21 il pubblico. Sabato 24 appuntamento con Andrea Bachetti al pianoforte che si esibirà in “Da Bach a Chiambretti, 4 secoli di musica in televisione”. Prenotazioni: www.albamusicfestival.com/it/musica-in-cascina-2023

A Piozzo arriva la “Mezz’ora Canonica”. L’irriverente padre Filip aspetta tutti i fedeli sabato 24 alle 21 davanti alla Chiesa di Santo Stefano. Ingresso gratuito. Protagonisti Pippo Bessone e l’attore fariglianese Luca Occelli che vestirà i panni di “Luca il chierichetto”. Ingresso gratuito. Info: www.comune.piozzo.cn.it

Da questo fine settimana inizia la stagione concertistica I suoni della Pietra che durerà fino al 17 settembre. Sabato 24 giugno al Teatro della Pietra a Bergolo alle 21.15 si esibirà il Quartetto Zero con un omaggio a Ezio Bosso. Info: www.comune.bergolo.cn.it/Eventi

La settima edizione di Artico Festival segna il ritorno della manifestazione nel suo sito storico, al Parco della Zizzola a Bra. Sabato 24 dalle 19 musica Dj-set e poi, dalle 20, i concerti di Drast e Assurditè che porterà tutta l’energia dei suoi live sul palco di Artico. Al termine delle esibizioni, seguirà Dj-set Ti Amo– La festa indie. All'interno del parco si potranno trovare gli stand di street food: dai panini con la salsiccia di Bra ai fritti napoletani, e le birre artigianali. Tutto il necessario per fare cena nel verde e al fresco. Info e programma: www.articofestival.it

Sabato 24 giugno a Govone alle 18.30 il Castello ospita una nuova tappa di Spirito, il festival musicale proposto da Roero Cultural Events. Protagonista del concerto sarà il Quartetto Indaco. Saranno eseguite musiche di J. S. Bach. Ingresso libero.

Domenica 25 giugno a Guarene alle 18.30 Palazzo Re Rebaudengo ospita un grande concerto che vedrà tra i protagonisti il Quartetto Indaco. Ad accompagnare l’ensemble ci saranno anche Sara Bellettini e Claudia Cagnassone al violino, Lara Albesano alla viola e Hayk Sukiasyan al pianoforte. Il programma propone i brani di H. Purcell (Hear my prayer trascrizione per ottetto d’archi), P.Vasks (Quartetto d’archi n. 5), F. Mendelssohn (Bartholdy Ottetto per archi op. 2). Ingresso libero e gratuito. Info: https://roeroculturalevents.it

Approda nel Cuneese il tour 2023 degli Scavalcamontagne, gli attori-cantanti che, seguendo lo stile delle vecchie compagnie di giro, si muovono a piedi di paese in paese per presentare spettacoli nelle piazze. Sabato 24 giugno, nella piazza della chiesa di San Giovanni Battista a Diano d’Alba, ci sarà l’allestimento di «Un Cavallino Bianco». Terza replica nel Cuneese per «Una Cin Ci La» domenica 25 a Castino in piazza della Tribula seguita da una camminata in notturna. Info: www.facebook.com/scavalcamontagne

A Magliano Alfieri domenica 25 giugno, alle 18.30, nel giardino della Sala delle Armonie del castello, ultimo appuntamento per la stagione concertistica dell'associazione culturale Santa Cecilia: “Italian Swing and Others”, con l’ensemble “Rhytm & Bones” e tanti ospiti. Ingresso libero, prenotazione al 351/70.56.171. In conclusione, brindisi di arrivederci. Ingresso gratuito con prenotazione all’e-mail asso.santacecilia@gmail.com

A Dogliani appuntamento concertistico con la Filarmonica “Il Risveglio” sabato 24 giugno alle 21 nella suggestiva piazzetta Don Delpodio. Il programma a tema prevede l’esecuzione di brani basati su danze e canzoni popolari provenienti da diverse aree del mondo. Si potranno dunque sentire le “Danze Piemontesi op. 31 n. 1” di Leone Sinigaglia e “La Danza” di Gioacchino Rossini, tre composizioni legate al mondo anglosassone (“Sea Song”, “Dublin Dances” e “Variations on Scarbourugh Fair”, una ai coloni francesi della Louisiana “Cajun Folk Songs”, una alla musica balcanica “Balkan Dream” e “Moderate Dances”. Aprirà il concerto la Banda Giovanile costituita da diciannove elementi in età compresa tra i dieci ed i quattordici anni. Info sulla pagina Facebook e sul sito https://ilrisveglio.altervista.org

L’associazione culturale «Pedo Dalmatia» domenica 25 giugno alle 16.30 in piazza dell’Abbazia, a Borgo San Dalmazzo, propone «Musica al Museo» con D’accordeon Trio (Adriana Isoardi, basso e contrabbasso, Massimo Epinot, chitarra synth, Massimo Cagnassi, fisarmonica). Ingresso libero. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoBorgoSanDalmazzo

Domenica 25 giugno, alle 17, nell’area verde comunale di via dei Giardini a Sommariva Perno, la Banda musicale del Roero e la Società filarmonica narzolese presenteranno il Concerto nel verde, con grandi brani della musica bandistica tradizionale. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/centroculturalesanbernardino

Domenica 25 giugno alle 21 appuntamento a Chiusa di Pesio, presso il Centro Incontri Anziani, con le Madamé, il gruppo musicale composto da quattro ragazze che cantano a quattro voci accompagnandosi con fisarmoniche, chitarra e percussioni. La serata sarà un vero e proprio viaggio nella musica popolare italiana, attraverso lo sguardo di donne di ieri e di oggi che si uniscono all’insegna della musica, del racconto, della dolcezza e dell’energia. Le Madamé riportano alla luce canzoni tradizionali di fine ‘800 – inizio ‘900, canti di lavoro, di femmine e di briganti, brani d’amore, di speranza e di partecipazione. Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

Decolla la 5^ edizione di AmiCorti International Film Festival nella sede delle Aree Protette delle Alpi Marittime di Chiusa di Pesio, in via Sant’Anna 34, con 87 film che, verranno proiettati fino a domenica 25 giugno. Le tematiche sociali che ogni anno tratta il festival porteranno nella Valle Pesio il cortometraggio e il regista Maurizio Matteo Merli, che rappresenta attraverso il film il valore della donna, con l’interpretazione straordinaria di Rocio Munoz Morales, Fuori dal finestrino, sensibilizzando la giuria ed AmiCorti con la nota sociale: “Ogni fermata imprevista ti può rimettere in pista”.L’emittente nazionale Italia 121, con il conduttore Luigi Arca, porteranno AmiCorti in molte case degli italiani. Info: www.amicorti.org/it

Cultura e castelli aperti

Torna il “Premio Ostana: scritture in lingua madre”, l’appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce a Ostana autori di lingua madre da tutto il mondo per un festival della biodiversità linguistica. La 15ª edizione si svolgerà fino a domenica 25 giugno nel centro polifunzionale della borgata Miribrart. Per l’edizione di quest’anno sono attesi Bernardo Atxaga, il più grande scrittore di lingua basca, il poeta e pittore Hawad di lingua tamajaght (tuareg), Blanca I. Fernández Quintana, giovane e promettente autrice di fantascienza e horror in asturiano, Sarah Laurent-Zurawczak, autrice di racconti in occitano. Partecipazione gratuita. Programma completo su www.premioostana.it

Un concerto di musica classica di due giovanissimi talenti è la proposta per i festeggiamenti, sabato 24 giugno al castello di Grinzane Cavour, per l’anniversario del riconoscimento Unesco dei Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato come patrimonio dell’umanità. Il momento musicale alle 21.30 sarà dedicato al violinista prodigio Teo Gertler, 14 anni, solista slovacco-ungherese, apprezzato in Europa per le sue esecuzioni con un Andrea Guarneri del 1681. Ad accompagnarlo al pianoforte sarà Antonio Gomena. Musiche di Brahms, Vivaldi, Saint-Saëns, Paganini, de Sarasat. Per partecipare alla serata, con accesso libero, basta compilare il modulo sulla pagina Facebook del castello di Grinzane. La serata avrà un risvolto solidale con la consegna di parte del ricavato dell’Asta del tartufo bianco d’Alba al progetto “Maratona per Elisa”: una donazione alla fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Info: www.facebook.com/CastelloGrinzaneCavour

Sabato 24 giugno, alle 21, la Castiglia di Saluzzo aprirà le porte ai visitatori per una speciale visita guidata che percorrerà i suggestivi camminamenti di ronda. Sarà inoltre possibile salire in terrazza per conoscere e riconoscere, con uno speciale sguardo dall'alto, le tracce lasciate nel paesaggio urbano dalla storia e godere di una visuale notturna sulla città. La visita partirà dalla biglietteria della Castiglia alle 21 e avrà un costo di 5 euro. Info e prenotazioni: musa@itur.it e https://visitsaluzzo.it/events

Sabato 24 giugno ad Envie alle 20.30 le associazioni La Torre nel Parco e ‘I Argic, con il patrocinio del comune di Envie, propongono il giro serale del ricetto e del castello ovvero un suggestivo percorso a tappe per le vie del ricetto ed al cospetto del castello; il ritrovo è previsto nel parco della torre dove saliranno in cattedra l’architetta Francesca Colombano, l’ingegnere Simona Pagliano e il dottor Luca Midulla. Info: info@argic.it ; latorrenelparco@gmail.com .

Domenica 25 giugno, dalle 16 alle 18.30, il gruppo torinese “Historia Subalpina”, in abbigliamento ispirato alla Belle Epoque, animerà i giardini del parco del Castello di Rocca de’ Baldi, con musiche, giochi e danze, intrattenendo coloro che vogliono fare un pic-nic sull’erba, muniti di plaid e cestino della merenda. Il pomeriggio, aperto a tutti, consentirà di trascorrere qualche ora nella natura, all’ombra degli alberi secolari e dell’antico maniero, in una atmosfera che riporterà i presenti alla leggerezza e al fascino di un tempo passato, da gustare in allegria ed amicizia. Sarà anche possibile partecipare alle visite guidate del castello e del Museo, previste alle 14.30 e alle 15.30. Gradito un piccolo contributo. Info: www.facebook.com/historiasubalpina

Domenica 25 giugno appuntamento con “Al Museo in Famiglia” al castello di Magliano Alfieri, evento dedicato a grandi e bambini alla scoperta degli spazi e della storia del maniero roerino. Per tutta la giornata si potrà acquistare all’ingresso del castello un kit di gioco per avventurarsi lungo i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero: il Museo di Arti e Tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e il museo dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero. Info e prenotazioni: castellomagliano@barolofoundation.it e www.castellodimaglianoalfieri.com

Al Castello di Manta sabato 24 e domenica 25 alle 15.30, il Fai ripropone il tour per famiglie «E’ tutto per gioco». Sabato 24 alle 11.30 e alle 16.30 avrà luogo la visita «Meraviglie ritrovate», un percorso inedito nel castello per scoprire come si è trasformato nei secoli e, in particolare, da quando è stato donato al Fai nel 1985, con un’attenzione particolare per il restauro del pavimento della stanza di Michele Antonio. Domenica 25 alle 11.30 e alle 16.30, ci sarà il tour «Moda e motti». Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Domenica 25 giugno alle 16 a Barolo il Museo del Vino propone la visita speciale “Giulia, marchesa di Barolo”, un’esperienza guidata a tema per conoscere qualcosa in più della storia dell’ultima marchesa di Barolo, Juliette Colbert Falletti, personaggio straordinario che, insieme con il marito Carlo Tancredi Falletti, ebbe l’intuizione centrale e moderna di creare un legame tra assistenza, educazione e cultura per aiutare gli ultimi. Il percorso guidato nel castello comunale Falletti si svilupperà al piano nobile, tra le sale ottocentesche del maniero per ripercorrere la biografia dei marchesi. Costo della visita guidata 5 euro a partecipante, oltre il biglietto d’ingresso secondo la categoria di appartenenza. Info: www.wimubarolo.it/news-ed-eventi