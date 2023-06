Tutto pronto per la Granfondo Fausto Coppi Officine Mattio

È iniziato il conto alla rovescia per la 34^ edizione della Granfondo Fausto Coppi Officine Mattio. Ai nastri di partenza domenica 25 giugno alle 7, nel salotto buono di Cuneo.

È uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati che arriva dopo un anno di stop: c'è tutta la magia di pedalare sulle strade del Giro d’Italia e del Tour de France per vivere la bicicletta insieme ad altri appassionati, in una giornata di festa, dove tutti indossano la stessa maglia.

Due i percorsi: più di 2500 metri di dislivello per la Mediofondo da 11 kme oltre 4000 metri di per la Granfondo da 177 km. Con la mitica salita del Fauniera.

E tante le iniziative collaterali. Domenica mattina alle 7.15 partirà anche la 3^ edizione de “La Fausto Coppi e-bike” in collaborazione con Merlo Spa. Mentre alle 9.30 c'è spazio anche per i meno allenati con la 2Fausto Coppo Mangia e Pedala” in collaborazione con Coldiretti e Bicingiro Cuneo.

Per maggiori informazioni: https://www.faustocoppi.net/new/