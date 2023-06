Nuova edizione per il Festival Occitamo: si parte con il jazz di Paolo Fresu a Dronero [VIDEO]

Domenica 2 luglio arriva la nona edizione del Festival Occit’amo: un nuovo viaggio alla scoperta di isole e montagne. Insieme a Suoni dal Monviso, il programma 2023 di Suoni delle Terre del Monviso promette un’estate di concerti, balli e sapori con decine di appuntamenti che si svolgeranno nella pianura Saluzzese e nelle valli Stura, Maira, Infernotto, Po Bronda, Valle Varaita, Valle Grana. Nella data di apertura di Occit’amo 2023 il palco sarà riservato al noto artista jazz Paolo Fresu ed al pianista cubano Omar Sosa che presenteranno il nuovo album “Food” uscito il 19 maggio. La loro ultima opera chiude la trilogia composta dalle precedenti “Alma” del 2012 e “Eros” del 2016. Il duo composto da Fresu e Sosa è ormai una delle formazioni più conosciute e amate, sia in Italia che all’estero, capace di creare ponti sonori e concettuali tra due mari e due continenti e di affinare, concerto dopo concerto, la propria proposta musicale. Come già annotato nei precedenti progetti i due artisti danzano in modo sicuramente latino attorno al vincente mix di jazz, musica cubana, Africa e world music che sono riusciti a creare.

«Lo spettacolo Food indaga sul tema del cibo e sul suo mondo raccontandolo in musica e trattandolo sotto il profilo del gusto, dell’estetica e dell’etica. Per un intero anno sono stati registrati i suoni di cantine e ristoranti oltre le voci di chi in questi luoghi vi lavora, tutto ciò diventa la colonna sonora di Food. Lo spettacolo vuole indagare sul piacere del gusto e della convivialità, ma anche riflettere sulla situazione globale del cibo nel pianeta e sulla sua precaria sostenibilità».

Paolo Fresu

Il concerto in Piazza Manuel a Dronero è realizzato con la collaborazione di Borgate dal Vivo. I biglietti possono essere acquistati in paese (Porta di Valle per la Valle Maira, Enigma Abbigliamento Uomo, Be Natural), alla Fondazione Amleto Bertoni (Piazza Montebello 1, Saluzzo) o ancora online sul circuito Ticketone.

Sempre a Dronero, nel fine settimana di sabato 1 e domenica 2 luglio l’Associazione Dronero Cult presenterà il tradizionale evento “Dronero – Un Borgo Ritrovato, storie di antiche dimore e uomini illustri”. I visitatori saranno guidati alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche dell’antico borgo, tra le suggestive vie del centro storico, le prestigiose dimore signorili e i loro giardini.