Cfpcemon e Leoclub premiano gli studenti meritevoli

Lunedì scorso, presso il Cfpcemon Mondovì, si è tenuta una breve ma significativa cerimonia di consegna delle borse di studio. Questi riconoscimenti sono stati resi possibili grazie alla generosa collaborazione del Leo Club Mondovì Monregalese, insieme ad un altro benefattore che desidera rimanere anonimo.

Il Direttore del Cfpcemon, Marco Lombardi, ha espresso la sua gratitudine, sottolineando come anche quest'anno sia stato possibile riconoscere l'impegno profuso dagli studenti durante il percorso formativo.

Le borse di studio rappresentano un contributo simbolico, ma il loro significato va ben oltre. Esse premiano gli studenti non solo per aver raggiunto una tappa importante nel loro percorso educativo, ma anche per aver dimostrato di possedere competenze trasversali fondamentali sia nel contesto civile che in quello professionale.

Durante l'anno formativo, i giovani hanno mostrato serietà, impegno, responsabilità e una notevole dedizione verso il proprio lavoro di studenti. Queste soft skills sono di fondamentale importanza per affrontare con successo le sfide che si presentano loro nel mondo reale. Pertanto, la cerimonia di consegna delle borse di studio è stata un momento particolarmente apprezzato dagli studenti e dalle famiglie, in quanto ha sottolineato il valore del loro impegno e il riconoscimento della loro crescita personale.

I premi sono stati assegnati agli studenti meritevoli da parte del Consiglio di Amministrazione del Cfpcemon e dai membri del Leo Club Monregalese. I vincitori delle borse di studio sono:

Miglio Rachele - Seconda Ristorazione

Ballocco Federico - Seconda Acconciatura

Gatti Fabio - Seconda Meccanica

Tomatis Marco - Terza Ristorazione

Cuvato Beatrice - Terza Acconciatura

Comino Andrea - Terza Meccanica

Questi studenti si sono distinti per il loro impegno misurato sia tramite i voti conseguiti che tramite le ore effettive di presenza. Le borse di studio non solo rappresentano un premio tangibile, ma fungono anche da motivazione aggiuntiva per gli studenti, spingendoli a continuare a perseguire l'eccellenza nelle loro discipline.

Il contributo di Leo Club Mondovì Monregalese deriva dalla collaborazione ormai consolidata per l’evento “Leochef” e dimostra quanto sia importante sostenere e riconoscere il talento e le competenze dei giovani.