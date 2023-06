I Lions promuovono la raccolta degli occhiali usati alla Fausto Coppi

Il Lions Club Cuneo, in occasione della "Fausto Coppi"- gara internazionale di ciclismo giunta alla 34a edizione - presenta le sue attività. In particolare si vorrà sensibilizzare la cittadinanza, in questi due giorni, alla raccolta degli occhiali usati.

Spesso lasciati inutilizzati o abbandonati in un cassetto, possono invece trovare nuova vita - una volta sanificati e ricondizionati - per essere donati a chi necessita di ausili visivi nelle aree del mondo con più alta incidenza di persone bisognose.

Chi avesse disponibilità di occhiali inutilizzati può consegnarli sabato e domenica presso lo stand allestito in piazza Galimberti