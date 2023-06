Da Cervere a Berlino: il sogno di Giorgia, medaglia d'oro ai giochi mondiali di Special Olympics

Giorgia Meriano, classe 1989, di Cervere è medaglia d’oro ai giochi mondiali estivi di Special Olympics che dal 17 giugno si stanno svolgendo a Berlino.

Con un ottimo tempo ha chiuso davanti a tutti la gara di 100 metri stile libero salendo sul gradino più alto del podio. Una passione che Giorgia porta avanti da quando era una bambina. Una disciplina quella del nuoto, che svolge da circa vent’anni con grande costanza. Insieme alla società Amico Sport di Cuneo, con cui Giorgia svolge almeno tre sessioni settimanali di allenamento, è arrivata nei mesi scorsi ad essere convocata alla selezione italiana degli Special Olympics, la nove giorni di rassegna dei giochi estiva, organizzata per la prima volta in terra tedesca, dove sette mila atleti con disabilità intellettiva provenienti da quasi tutte le nazioni del mondo si sono affrontati in varie discipline.

Giorgia Meriano ha intrapreso un grande percorso che dai quarti di finale l’ha portata a disputare questa mattina alle 10 le finali con le atlete di Special Olympics più forti del mondo, ottenendo la medaglia più ambita con un tempo di 1.56,73.

Insieme a lei il padre Roberto Meriano vicino alla figlia durante tutto lo straordinario percorso.

"Standing ovation per Giorgia - scrive in un post il comune di Cervere - e per tutti coloro i quali hanno reso possibile questo stupendo successo!".

"Super Giorgina BRAVISSIMA!!!" commenta così su Facebook la pagina di Amico Sport di Cuneo