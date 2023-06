Il bello e il buono insieme: a Sale Langhe va di scena una fetta di Mercato della Terra di Bra

Se cercate un posticino immerso nella natura, dove trovare qualcosa di buono e bello... eccovi la dritta. Il Mercato della Terra di Bra sbarca con molti dei suoi produttori a Sale San Giovanni, il regno della lavanda.





In questo weekend c'è la XXIII Fiera regionale dedicata alle piante officinali e alle erbe aromatiche. Immaginatevi che profumo tutto intorno, che meditazioni, che introspezioni, che benessere.

L’appuntamento con il meglio del cibo a km zero è dunque fissato per 24 e 25 giugno, quando sarà possibile fare il pieno di gusto con la ricca offerta, proposta da una selezione di espositori che portano alto l’orgoglio della biodiversità locale.

Si potrà fare praticamente di tutto. Conoscere le materie prime, ascoltare i racconti dei produttori, soddisfare curiosità, fare la spesa (of course) e portarsi a casa le eccellenze degli artigiani del gusto, come assicura Slow Food.