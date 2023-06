Volley maschile A3. Savigliano, dalla Serie C ecco Ambrogio Quaranta

Direttamente dal settore giovanile, per proseguire la tradizione dei ragazzi cresciuti nel vivaio. Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che Ambrogio Quaranta farà parte del roster impegnato nella Serie A3 Credem Banca 2023/24.

Centrale classe 2003, Quaranta è reduce dall’ultima stagione vissuta in Serie C con la maglia del Grandacar Savigliano, guidato in panchina dallo stesso Lorenzo Simeon, che ora ritroverà in prima squadra.

Nato a Cervere, ha iniziato a giocare a pallavolo nel 2018, iniziate le Scuole Superiori, con la maglia del Volley Got Talent Fossano, in Under 15. Quindi, il passaggio al florido vivaio del Cuneo Volley, con cui si è tolto importanti soddisfazioni nei diversi campionati regionali e interregionali, raggiungendo anche i nazionali con l’Under 19.Dopo il trasferimento a Savigliano nell’estate 2022, ecco l’approdo in Serie A3, che gli consente di collocarsi nel filone di centrali formati a Savigliano e poi approdati in prima squadra, che ha nel suo compagno di reparto Lorenzo Rainero un altro rappresentante.

La gioia per la chiamata è stata tanta: “È una grande emozione per me, perché chiunque inizi uno sport punta ad arrivare ai massimi delle categorie e, per il momento, questo è per me il massimo. Cosa mi aspetto? Credo che la preparazione mi consentirà di arrivare pronto a livello fisico e credo che con coach Lorenzo Simeon non potrò che migliorare dal punto di vista tecnico. Sono ovviamente conscio del fatto che tra i professionisti cambia tanto a livello di attività, anche settimanali. Dalla stagione mi aspetto cose importanti, anche perché sarò in un grande gruppo, guidato da un tecnico che ho imparato a conoscere in questa stagione e che mi ha chiesto di restare. Da ragazzo del palazzetto, che andava a tifare per i suoi beniamini, è una grande gioia essere qui”.

Il Volley Savigliano augura ad Ambrogio di togliersi tante altre soddisfazioni con la maglia biancoblu addosso, completando quel percorso iniziato dalla Serie C. Forza Savian!