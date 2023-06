"Levaldigi: puntare sul traffico cargo per valorizzare l'aeroporto e sostenere l'economia della nostra provincia"

Riceviamo e pubblichiamo.

I dati di crescita record delle esportazioni dalla provincia di Cuneo, registrati nei primi tre mesi del 2023, ci inducono a fare una nuova riflessione sulla modalità di trasporto delle merci.

Il settore trainante dell’export manifatturiero “made in Cuneo” è il comparto alimentare e bevande, che costituisce il 33,5% delle vendite all’estero. In seconda battuta vi è il settore chimico-farmaceutico, macchinari e apparecchi, elettronica e meccanica, gomma e materie plastiche.

I dati di previsione per l’export, con proiezione sino al 2026, indicano Cuneo quale favorita, rispetto ai dati della Regione Piemonte e a quelli nazionali.

Tra i beni in esportazione si annoverano altresì merci deperibili e articoli di alto valore. Sebbene, per ovvi differenti motivi, detti beni sono accomunati dalla necessità di essere recapitati in maniera veloce e sicura, peculiarità uniche del trasporto aereo.

Il traffico merci nazionale negli aeroporti italiani, riferito all’annualità 2019, ammonta a 1,1 milioni di tonnellate, delle quali circa il 50% (nello specifico, 558mila tonnellate) movimentate dal solo hub dell’aeroporto di Milano Malpensa. Nel panorama europeo, l’aeroporto di Milano Malpensa occupa il nono posto per volume di merci gestite, alla pari con gli aeroporti di Madrid e Bruxelles.

Anche molti aeroporti di medie e piccole dimensioni, quali Olbia, Verona e Trieste, gestiscono con efficacia e risultati validi il traffico cargo nazionale.

La proposta del Circolo FdI Mondovì è di valorizzare il nostro aeroporto di Cuneo Levaldigi, implementando un hub cargo in modo tale da favorire ulteriormente lo sviluppo della nostra provincia.

Sotto il profilo tecnico, si renderebbe necessario un allungamento della pista di decollo/atterraggio, adattamento che rientra tra le fattibili possibilità della struttura aeroportuaria.

A fronte di tale eventualità, compagnie aeree specializzate nel cargo hanno dimostrato interesse per lo scalo cuneese. Analogo certo positivo riscontro verrebbe, con ogni probabilità, raccolto anche dai colossi aziendali, presenti in provincia, operanti nel settore alimentare, automotive e meccanica, oltre che dalle imprese di ogni dimensione.

Quanto sopra esposto, seppur riassunto nei minimi termini, ci sembra un’ottima occasione per creare un’ulteriore opportunità di sviluppo per la nostra provincia, salvaguardando contestualmente il traffico passeggeri del nostro aeroporto.

Claudio Sarotto, presidente del circolo Fratelli d'Italia Mondovì