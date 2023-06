TAGLIA 14-19: RACCONTI DALL’ETA’ DEI SOGNI/Francesca

“Taglia 14-19” è una raccolta di storie vere, riproposte sotto pseudonimo. Un progetto che nasce dopo tre anni di ricerca, tra fonti orali e scritte, tra studenti e studentesse delle superiori in età compresa, appunto, tra i 14 e i 19 anni. Amarezza, gioia ed emozioni palpabili riproposti attraverso i loro occhi, i temi scritti, i “pizzini” lasciati nell’agenda dell’insegnante, i messaggi durante i periodi di vacanza e i dialoghi sospesi tra un intervallo e l’altro. Ragazzi e ragazze che hanno una loro visione del mondo e della vita, anche se coglierle non è sempre così immediato.

L’autrice. Francesca Gerbi è un’insegnante di lettere e sostegno nelle scuole superiori, giornalista e scrittrice. Con l'editrice "La collina dei libri" ha appena dato alle stampe "La memoria di Viola", romanzo col quale affronta con delicatezza lo spinoso tema dell’Alzheimer.***

Francesca ama danzare. Ha iniziato a studiare quando era piccolina e non ha più smesso.

Anzi, sì… perché dopo l’incidente il suo sogno si è spezzato...o forse no.

Arrivava in sala prove, legava i suoi capelli ramati e, leggera come una libellula, aggraziata, caparbia, passava ore e ore a provare passi, esercizi, coreografie. Sembrava non sentire la stanchezza o probabilmente la sentiva, ma la sua determinazione e il suo amore per la danza erano più forti dei crampi alle gambe, del dolore ai muscoli, della fatica.

La danza era la sua migliore amica, quella che le dava tante soddisfazioni ma che la metteva anche duramente alla prova, era la ragione per non mollare mai, per cadere e rialzarsi. Sempre!

E sorrideva, Francesca, quando danzava il suo viso si illuminava… Fino a quando, in un giorno di primavera, una nube scura si posò pesante e minacciosa sulla sua giovane vita. E non sorrise più.

L’incidente, l’ospedale, le operazioni, i pianti, il dolore, la disperazione. Era come se le avessero strappato l’anima: la sua vita era salva, ma non avrebbe più potuto danzare.

E la gente non capiva la sua angoscia. “Francesca, sei viva, dovresti ringraziare, sei stata miracolata!”

“Ma quale miracolo? Sono viva, sono davvero viva? Forse all’esterno posso sembrare viva, ma dentro... La danza era tutta la mia vita e mi è stata portata via. E’ tutto così ingiusto! La mia vita non sarà più la stessa”.

Già, la sua vita non sarebbe stata più la stessa di prima, ma le aveva comunque riservato una seconda opportunità. Lei non lo sapeva ancora, ma stava per rinascere, diversamente, stava per fiorire una nuova Francesca che nessuno conosceva, nemmeno lei stessa.

Dopo mesi passati nel buio di un dolore fisico, ma soprattutto interiore, un giorno, mentre riguardava con tenerezza e nostalgia i video delle sue audizioni, dei saggi di danza, sentì dentro sé il desiderio di tornare ad immergersi nel mondo della danza. Se le sue gambe e la sua schiena erano diventate un ostacolo, avrebbe vissuto la danza in un modo differente. Chiamò la sua maestra di ballo e quell’incontro segnò l’inizio della sua rinascita. Ci sono molti modi di vivere la danza, non solo letteralmente danzando, ma anche dedicandovisi in altri suoi aspetti. Sarebbe diventata un’insegnante, avrebbe trasmesso ad altre ragazze il suo grande amore per questa disciplina, le avrebbe seguite nel loro percorso di crescita, consigliandole e spronandole a non arrendersi e in loro avrebbe trovato il suo riscatto, la rivincita nei confronti di un destino crudele che voleva portarle via il suo futuro, ma lei non glielo avrebbe permesso. Francesca avrebbe vissuto la danza attraverso queste giovani fanciulle, quelle “piccole Francesca” in cui si sarebbe rivista e attraverso le quali avrebbe visto realizzarsi il suo sogno di danzare.

Un grande campione come Alex Zanardi, dopo l’incidente in cui perse le gambe, disse: “Quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che avevo perso. Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai”.

Perché si può cadere, ci si può far molto male, si può piangere e disperarsi, ma se ci si crede ci si asciuga le lacrime e si trova un motivo e un modo per ripartire. Sempre!