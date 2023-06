Al via "Quel che passa il convento - rassegna al Monastero sotto le stelle" a San Biagio Mondovì

Il Monastero di San Biagio di Mondovì è lieto di presentare "Quel che passa il Convento - Rassegna al Monastero sotto le stelle", una serie di eventi culturali e artistici che si terranno dal 29 giugno al 29 luglio. Questa rassegna offre una varietà di spettacoli che spaziano dalla musica classica al cinema, dalle conferenze ai dj set, passando per la gastronomia del territorio per offrire al pubblico un'esperienza coinvolgente e unica. Gli eventi sono realizzati grazie al sostegno della Fondazione CRC e della Banca Alpi Marittime, e tutto il ricavato andrà a sostegno dei progetti di Casa do Menor in Brasile, Guinea-Bissau e Italia. Il Monastero aprirà le sue porte, in occasione degli eventi, a partire dalle 20, per chi volesse godersi la serata con le nostre birre e i nostri cocktail. In alcune serate sarà possibile fare aperitivo o cena a partire dalle 19.

La rassegna si aprirà giovedì 29 giugno alle 21 con il concerto "Enoch Arden" di Richard Strauss, all’interno di “Tèssere”, eseguito da Elisa Grasso al pianoforte ed Elena Zegna alla voce. Questo emozionante concerto racconta la storia di Enoch Arden, un giovane marinaio innamorato che naufraga su un'isola deserta. Dopo anni di solitudine, torna a casa per scoprire che la sua amata Annie si è risposata, portando con sé un profondo senso di perdita e rimpianto. In collaborazione con Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano.

Il 30 giugno alle 20.30, la serata musicale "Tèssere" presenterà "La danza degli spiriti Beati" con Milena Punzi Anfossi al violoncello ed elettronica, e Nadia Khreiwesh come cantante e polistrumentista. Questo evento, realizzato in collaborazione con Incontri d'Autore e il Monastero di San Biagio e con il sostegno della Fondazione CRC, offre un viaggio tra spiritualità e religioni attraverso la musica. L'obiettivo è toccare le corde più profonde delle persone, promuovendo la riflessione sociale e spirituale.

Extra programma, domenica 2 luglio è prevista un’escursione naturalistica nei pressi del Monastero di San Biagio lungo le rive del Pesio, accompagnati da Grazia Dosio, guida escursionistica ambientale. Ritrovo alle 15, dopo la visita al Monastero si proseguirà con una camminata di circa 2 ore nella natura intorno. Si consigliano scarpe comode, costo 7 euro obbligatoria prenotazione al numero +39 320 144 99 31

La rassegna proseguirà con il cinema all'aperto martedì 4 luglio alle 21, con la visione del film "Central do Brasil” diretto da Walter Salles. Questo acclamato film brasiliano racconta la storia di Dora, un'insegnante in pensione che scrive lettere per gli analfabeti per arrotondare. Una storia commovente che ha ottenuto due candidature agli Oscar e ha vinto numerosi premi.

Il 7 luglio alle 21, la serata a cura de l'Aquilone di Farigliano offrirà una proiezione cinema all'aperto del film "Stare Al Mondo" diretto da Remo Schellino. Questo film del 2022 racconta la vita quotidiana delle donne del secondo dopoguerra, un'opera che mette in luce il lavoro e l'impegno di quelle generazioni.

Il 14 luglio, il Monastero di San Biagio si trasformerà in una festa brasiliana dedicata ai giovani durante la "Festa Junina". A partire dalle 19.30 l'evento offrirà un aperitivo dai sapori brasiliani curato dai Giovani Casa do Menor Italia e l'Aquilone di Farigliano accompagnati dai suoni di DJ Paolo. La serata prosegue dalle 22 con un il Dj Set di Salgari Recors – Migra è il nuovo progetto solista di Davide Vizio, fondatore dell'etichetta Salgari Records, e produttore di Nina Simmons & Voz De La Frontera. Migra è un viaggio attraverso culture musicali, un percorso di ascolto che guida verso luoghi e tempi lontani. Produzioni elettroniche, groove ipnotici e suoni che migrano come stormi sui continenti del mondo.

Giovedì 20 luglio, alle 20.30, si terrà la conferenza spettacolo "Universo E Dintorni - Uomini, Scoperte E Frontiere Della Cosmologia Moderna" con la partecipazione di Aniello Mennella, Professore ordinario di Astronomia e Astrofisica, e Mariarosa Franchini, attrice. Durante l'evento, verranno affrontati temi affascinanti come la struttura dell'universo, l'origine della vita e il ruolo dell'uomo nel cosmo.

Venerdì 21 luglio, alle 19.00, il Circolo Ricreativo di San Biagio offrirà una deliziosa "Polenta sociale" preparata con sugo di salsiccia della Macelleria Mellano e sugo vegetariano a cura del Ristorante il Cardo e l'Ortica. Il costo dell'evento è di 10 euro e si prega di prenotare in anticipo.

Sempre il venerdì 21 luglio, alle 21.00, all’interno di “Tèssere, si terrà il concerto "Baklava Klezmer Soul" con il gruppo composto da cinque talentuosi musicisti: Isacco Basilotta al clarinetto, Roberto Avena alla fisarmonica, Michela Giordano alla voce e percussioni, Lorenzo Armando alle percussioni e Nicolò Cavallo al basso elettrico. Il concerto proporrà una fusione affascinante di musica Klezmer con influenze balcaniche e gipsy.

Sabato 22 luglio sarà dedicato alla Festa di Casa do Menor, con una serie di eventi che inizieranno alle 17.00 con la celebrazione della Santa Messa, seguita alle 18.00 cerimonia di piantamento di un Cedro del Libano offerto dall’azienda agricola Vivai Le Verbene. Alle 19.00, l'Aquilone di Farigliano curerà un aperitivo, mentre alle 20.30 si terrà il concerto "Note Di-Vino - Ensemble Checco Bossi - Viaggio tra le arie d'opera e operetta". L'ensemble, diretto da Sveva Martin e accompagnato al pianoforte da Federico Galvagno, coinvolgerà numerosi artisti, tra soprani, contralti, tenori e bassi, per un'indimenticabile serata musicale.

Domenica 23 luglio, la Festa di Casa do Menor continuerà con la messa alle 10.00 e la posa delle targhe in onore di Adriano Chiera e Giuseppe Battaglia alle 11.00. Alle 12.30 si terrà il Pranzo di Compleanno per gli 81 anni di Padre Renato, con un'eccezionale selezione di prelibatezze gastronomiche preparate dai ristoranti del territorio. Il costo del pranzo è di 35 euro e si richiede la prenotazione.

Martedì 25 luglio, alle 21.00, si svolgerà il cinema all'aperto del film "Citade de Deus", diretto da Fernando Meirelles. Il film racconta le vite parallele di Buscapé, aspirante fotografo, e Zé Pequeno, trafficante di droga, nella favela di Rio de Janeiro. Girato nei quartieri più poveri della città, offre uno sguardo autentico e coinvolgente sulla realtà di alcune comunità.

La serata di chiusura, venerdì 28 luglio, prevede alle 19.00 la "Polenta sociale" curata dal Circolo Ricreativo di San Biagio, seguita alle 21.00 dal concerto "Polvere di Stelle - Musiche da Film". Lo spettacolo, all’interno di “Tèssere , sarà con Stefano Maffizzoni al flauto, docente della cattedra di flauto traverso al conservatorio di Trento, e Gloria Cianchetta, vincitrice di numerosi premi al merito artistico, al pianoforte, e presenterà una selezione di indimenticabili colonne sonore cinematografiche tra cui Morricone, Nino Rota e altre. In collaborazione con Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano.

Sabato 29 luglio ci sarà l’incontro mensile di Casa do Menor, Spazi di Vita e Speranza, con Padre Renato a partire dalle 15.

Ingresso gratuito, per informazioni e prenotazioni fare riferimento al numero 0174.698439.