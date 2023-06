Fine stagione al cinema teatro “Magda Olivero” di Saluzzo

Si è conclusa la stagione 2022/2023 del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata e diretta da Ratatoj APS in collaborazione con il Comune di Saluzzo e con molteplici partner, che ha proposto nel corso dell’anno una programmazione ricca e variegata, sviluppando i linguaggi del cinema, della musica e del teatro. 22.730 sono stati gli ingressi complessivi in teatro da parte del pubblico, di cui 4980 gli studenti che hanno frequentato lo spazio nel corso delle attività e degli eventi organizzati per e con le scuole.

La stagione multidisciplinare del Magda Olivero ha consentito di offrire al pubblico una stagione di teatro promossa in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo e Comune di Saluzzo, composta da otto spettacoli in abbonamento. Da settembre ad oggi è proseguita la stagione “Lunedì Cinema”, firmata Ratatoj APS, che con oltre 30 proiezioni ha accompagnato il pubblico in un percorso di scoperta e riflessione. Nel 2023 è nata anche la prima edizione della stagione musicale “Magda Groove”.

Non sono mancate anche le stagioni di teatro amatoriale e dialettale che hanno coinvolto le compagnie del territorio nei dieci spettacoli in cartellone. Anche i più piccoli sono stati al centro della programmazione, con i tre appuntamenti domenicali all’interno della stagione di teatro per bambini e ragazzi “Un sipario tra cielo e terra”, organizzata in collaborazione con la compagnia Il Melarancio. Importanti sono stati i contributi della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Fondazione CRC.

“Oltre alla già ricca offerta culturale dello spazio, quest’anno abbiamo dato vita al Green Days Festival, dedicato al tema della sostenibilità ambientale raccontata dai linguaggi artistici. - afferma Massimiliano Flora, direttore artistico - La tre giorni è iniziata con il concerto dei Marlene Kuntz, che hanno suonato il loro nuovo disco “Karma Clima”. Siamo molto orgogliosi anche del successo che la stagione musicale Magda Groove ha riscosso sul territorio e che ha portato sul palcoscenico saluzzese voci nuove e che hanno segnato e innovato la scena musicale, come, tra gli altri, Emma Nolde, i Savana Funk, Edda e Baba Sissoko. Abbiamo inoltre organizzato due spettacoli comici, con Gene Gnocchi e Massimiliano Loizzi, che avevano nel mirino alcuni dei temi caldi dell’attualità”.

Fabio Berardo, presidente di Ratatoj APS, prosegue: “Quest’anno abbiamo dato vita al progetto “Contesti Capacitanti. Pratiche culturali per attivare la fiducia nei giovani NEET” e al Cinema Teatro Magda Olivero è stato ospitato il primo dei tre laboratori in programma, che ha visto Luca Mascini, in arte Militant A, fare sperimentare il linguaggio rap. Il teatro ha fatto da sfondo anche alla prosecuzione della seconda annualità del progetto NextGenU, che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle politiche europee. Lo spazio ha ospitato anche i diversi momenti del progetto “Non è un Paese per vecchi”, finanziato dal Bando ministeriale Cinema e Immagini per la scuola, che comprendeva dai corsi di formazione insegnanti alle proiezioni dedicate alle scuole, con lo scopo di valorizzare ed arricchire l’offerta formativa sul cinema dei territori periferici”.

Attilia Gullino, assessore alle Politiche culturali e alle Pari opportunità, afferma: “Ringrazio il Ratatoj per l’impegno nella gestione di una programmazione molto vasta, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più allargato, e per lo spazio dato alle scuole e alle collaborazioni con gli enti e le associazioni del territorio. Mi preme anche sottolineare l’impegno sociale, con l’inclusione di progetti artistici mirati alla sostenibilità ambientale e con il coinvolgimento dei ragazzi in esperienze teatrali partecipate. Grazie alle compagnie amatoriali, che lavorano in rete e tengono vivo l’interesse per il teatro. Quest’anno ripeteremo la stagione teatrale con Piemonte dal Vivo, con spettacoli di sicuro richiamo e includendo anche matinée per i ragazzi delle scuole che potranno così partecipare a spettacoli realizzati da professionisti di grande levatura”.

Numerose sono state le collaborazioni consolidate e costruite in questa stagione: Libera, Torino Jazz Festival Piemonte, Salone del Libro medievale, APM Obiettivo Orchestra, Fondazione Amleto Bertoni, tutte le scuole del saluzzese IC e superiori e moltissime altre associazioni ed enti del saluzzese.