Nuovo corso di formazione “Conoscere le amministrazioni locali”: aperte le pre-iscrizioni presso il C.F.P. Cebano-Monregalese

L’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.) e il Centro di Formazione Cebano-Monregalese annunciano l’avvio di un nuovo ed inedito corso: “CONOSCERE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI” - percorso formativo rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere il funzionamento di una struttura comunale.

Si svolgerà nell’autunno 2023 presso la sede di Mondovì del C.F.P., con docenze coperte da funzionari e consulenti esperti del settore.

Sono aperte le pre-iscrizioni compilando il form “Richiedi informazioni” al seguente link, dove si può trovare una breve presentazione delle materie e degli obiettivi:

https://cfpcemon.it/v/formazione/conoscere-le-amministrazioni-locali

"Questo corso è orientato a creare una conoscenza di base della struttura e dei meccanismi di gestione di una macchina comunale." - commenta la Presidente di A.I.S.P.A., Serena Gasco - "L'obiettivo che condividiamo insieme al C.F.P. Cebano Monregalese, che ringraziamo, è quello di creare "consapevolezza" nei cittadini e in coloro interessati ad avere un ruolo attivo nella Comunità, acquisendo nozioni e abilità pratico-metodologiche per esercitare in modo efficace compiti amministrativi. Inoltre, si svolgeranno approfondimenti su temi specifici che si affrontano nell'ambito della gestione di un Comune.

Ci preme anche sottolineare che i docenti coinvolti sono tecnici del settore: funzionari, segretari comunali e consulenti specializzati in campo amministrativo. Tutte figure professionali che hanno accettato di far parte di questo progetto, che è nuovo nel suo genere e che speriamo e confidiamo possa essere di interesse diffuso, considerando che la materia sì, è complessa e molto variegata, ma è quella che consente ad una Comunità di continuare ad essere tale e durare nel tempo, preferibilmente in modo efficace ed efficiente con persone che con passione siano disposte a dedicare del tempo per essa".