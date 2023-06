Auto si scontrano in frazione Morra di Villa San Costanzo: due feriti elitrasportati in ospedale

E’ di due persone ferite, entrambe trasportate in ospedale con l'eliambulanza, il bilancio dell’incidente verificatosi poco prima delle 19 di oggi, domenica 25 giugno, in frazione Morra di Villar San Costanzo, lungo la Strada Provinciale 24 che collega Dronero a Busca.



Qui, per cause in corso di accertamento, due utilitarie sono andate a scontrarsi violentemente.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del Servizio Regionale di Emergenza 118 e i Vigili del Fuoco arrivati dal Distaccamento Volontari di Busca (una seconda squadra partita da Cuneo è poi rientrata al Comando provinciale), insieme ai Carabinieri della Compagnia di Cuneo.



Non si conoscono al momento le esatte condizioni dei feriti.