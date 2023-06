Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi delle Sorelle Clarisse di Bra

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:

«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi annunciatelo dalle terrazze.

E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo.

Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri!

Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli» (Mt 10,26-33).

Oggi, domenica 25 giugno, la Chiesa giunge alla XII domenica del tempo ordinario (anno A, colore liturgico verde).

A commentare il Vangelo della Santa Messa sono le Sorelle Clarisse di Bra. Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella loro riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole per accendere le ragioni della speranza che è in noi.

Eccolo, il commento.

«Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo». Gesù nel suo discorso missionario non abbassa il tiro: avverte già i suoi discepoli che annunciare la buona novella comporterà affrontare fatiche e ostilità.

Il Vangelo è scomodo e può sempre, in ogni tempo e in ogni contesto, portare anche alla morte chi lo annuncia. Ecco allora il perché del ripetersi nel Vangelo di questa domenica delle parole di Gesù: «Non abbiate paura!». In poche righe questo invito di Gesù si ripete per tre volte. All’inizio della storia cristiana queste stesse parole devono aver sostenuto i discepoli schiacciati dalle persecuzioni, ma l’esperienza della paura caratterizza non di meno l’uomo e la donna di oggi, e di tutti i tempi, impegnati a fare dell’esperienza cristiana il centro della propria vita.

Cosa fare quando l’essere credenti fino in fondo si scontra con il contesto “mondano” e secolarizzato in cui siamo immersi? Cosa fare quando la paura “di perdere la propria vita” per il Vangelo ci fa dubitare e forse indietreggiare nel voler essere cristiani autentici? Sempre la parola di Dio ci risponde: «Fissiamo lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta» (Eb. 12,2).

La nostra fede è relazione viva con il Signore Gesù che ha vissuto la nostra stessa vita umana, è morto e risorto per noi: Egli ha condiviso la nostra umanità per renderci partecipi della sua vita di amore. Ci dona la fede come unico modo per accedere a Lui, come unica condizione per incontrarlo e relazionarmi con Lui.

Anche Gesù, vero uomo, ha conosciuto il turbamento e la paura (pensiamo all’orto del Getsemani), ma la sua fiducia e confidenza in Dio, Suo Padre, sempre lo hanno condotto a fidarsi di Lui, a confidare nel suo Amore e nella sua fedeltà. La comunione con Dio Padre è sempre stata per il Signore Gesù la sorgente della sua vita: una comunione alimentata dai lunghi tempi di solitudine e di preghiera con Lui.

Nell’ora della passione Gesù, vero Uomo, ha saputo vincere ogni paura e angoscia, facendo leva sulla certezza dell’amore del Padre. Quando la paura bussa alla porta del nostro cuore, della nostra vita è l’ora non del coraggio, come potrebbe sembrare, ma della fiducia. Fiducia in Dio che ci ama, ed è nostro Padre. «Voi valete più di molti passeri: voi avete il nido nelle Sue mani!» (padre Ermes Ronchi).