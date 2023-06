Bergesio (Lega): complimenti a Molinari rieletto segretario regionale

“Complimenti e buon lavoro a Riccardo Molinari, rieletto oggi segretario regionale della Lega in Piemonte, e a tutti i componenti del direttivo che lo affiancheranno nel mandato. Una riconferma meritatissima: Molinari svolge da tempo un eccellente lavoro sul territorio e sono sicuro che continuerà a farlo con la stessa dedizione, unità, serietà e passione”.

Così in una nota il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio in merito alla riconferma di Molinari alla guida della segreteria piemontese del Carroccio arrivata dal congresso regionale tenuto oggi a Chivasso.

[L'intervento di Molinari al congresso regionale della Lega]

Di "plebiscito per chi continuerà a guidare la Lega piemontese verso altri grandi successi" parla in una nota il capogruppo della Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni a nome di tutti i consiglieri regionali del Carroccio.

"Il gruppo regionale Lega Salvini Piemonte – vi si legge – esprime le sue più vive congratulazioni a Riccardo Molinari per la sua riconferma a segretario nazionale del Piemonte. Una acclamazione unitaria e senza divisioni che conferma la totale fiducia in una guida che, insieme a quella del nostro leader Matteo Salvini, ha permesso alla Lega piemontese di raggiungere risultati mai tanto lusinghieri nella sua storia. Un partito che ha in sé una vocazione di buon governo, come dimostra il suo ruolo maggioritario nella guida della Regione, e che oggi si prepara a nuove sfide, a iniziare dalla tornata elettorale del prossimo anno. Un partito che ha scelto la città della Carta di Chivasso per il suo congresso regionale: un luogo simbolo per confermare la sua tradizione autonomista e federalista. Capisaldi di un pensiero politico che Riccardo Molinari ha posto al centro della sua azione di segretario regionale. E che saranno principi ispiratori nell’azione di governo che la Lega continuerà ad avere in Piemonte e nei tanti Comuni guidati dai suoi amministratori".