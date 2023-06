Stati generali di Forza Italia: gli azzurri della Granda hanno invaso il castello di Novara

È stata un’onda azzurra targata Cuneo, quella che ieri, sabato 24 giugno, ha inondato il castello di Novara per la prima kermesse di Forza Italia dopo la morte del suo leader e fondatore Silvio Berlusconi.

A guidare la pattuglia politica, munita di bandiere e spille, è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia che, per il suo attivismo e la sua capacità di coinvolgere anche molti giovani, ha ricevuto i complimenti dai big del partito: il ministro Gilberto Pichetto Fratin - compagno di banco di Graglia nel Consiglio regionale del Piemonte durante la legislatura 2014-2018 -, il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo e il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

“Approfitto di questa importante occasione - ha detto il vicepresidente regionale e commissario Forza Italia per la provincia di Cuneo, Franco Graglia - per ribadire come il lavoro di squadra sia indispensabile per ottenere risultati. Quasi per scommessa - ha sottolineato Graglia rivolgendosi in maniera scherzosa al ministro Zangrillo - tu e il nostro presidente per sempre Silvio Berlusconi mi avevate detto che se fossi arrivato a 200 coordinatori su 247 Comuni avreste portato a livello nazionale, il 'modello Cuneo' come esempio di buona politica sul territorio. Bene, caro Paolo, preparati perché abbiamo già superato i 150 iscritti”.

Dopo un applauso fragoroso e un pollice verso da parte del ministro Zangrillo - coordinatore regionale di Forza Italia -, Graglia ha aggiunto: “Sono coordinatori cittadini veri, che ci credono fino in fondo e si impegnano ogni giorno, anche rubando momenti importanti alla propria vita personale. Perché sul territorio dobbiamo lavorare per sostenere ed aiutare i vertici, ma è partendo dalla base, dalla gente, che possiamo farlo e nello stesso momento crescere. La parola resta sempre una sola, quella che ci ha insegnato, come valore profondo, il nostro fondatore: lavorare credendoci, uniti e facendo squadra”.