ANDUMA – Intervista a Ivan Morisiasco

In un mondo in cui è sempre più difficile fare la differenza, distinguersi dalla massa sul mercato, stare al passo con l’eccellenza richiesta e allo stesso tempo con una realtà ambientale e commerciale in costante cambiamento che mette quotidianamente alla prova gli imprenditori di ogni genere, la famiglia Morisiasco riesce a distinguersi ed elevarsi senza sforzo apparente, se non quello delle maniche rimboccate e del sudore sulla fronte.

Inarrestabilmente concreti, per questa famiglia l’unica cosa impossibile sembra fermarsi di fronte alle difficoltà, innovazione e resilienza sono le loro parole d’ordine.

Ivan Morisiasco, primogenito della famiglia e nuovo socio del Cuneo Volley, nonché amato sponsor della società già dalla scorsa stagione con la loro azienda agricola Moris, rappresenta in maniera esemplare tutti i valori, la purezza e la semplicità che fanno di quest’azienda una perla più unica che rara, come i prodotti che producono grazie al loro allevamento di bufale.

(https://www.caseificiomoris.it/)

Ad oggi siete famosi per l’allevamento di bufale e la lavorazione dei loro prodotti alimentari, ma la storia della vostra azienda ha ben altre radici. Com’è avvenuta questa evoluzione?

Siamo agricoltori ed allevatori da generazioni, la svolta iniziale avvenne nel 1975 con l’acquisto di animali da latte da parte di mio padre e di mio zio, Franco e Mario Morisiasco, azienda ad oggi gestita in maniera eccellente tra l’altro dalle mie cugine Stefania e Claudia Morisiasco, due donne ed imprenditrici come poche ne ho conosciute, che hanno saputo fare la differenza in un settore come quello agricolo che notoriamente non è prettamente un ambito femminile, soprattutto quando si parla di allevamento. Nel 1998 avvenne poi l’acquisto della struttura in cui viviamo e lavoriamo tutt’ora, dove abbiamo poi costruito nel tempo sia il caseificio per la lavorazione del nostro latte che il primo spaccio di prodotti marchiati Moris. La grande svolta arrivò nel 2001, ricordo come se fosse ieri mio padre che mi entra in camera alle 2:00 di notte per svegliarmi e dirmi: “ Ivan, dobbiamo prendere le bufale!”. Chi conosce la nostra azienda sa che mio padre ne è ancora il suo inarrestabile e sognante cuore pulsante. Nel 2002 arrivarono le prime 50 bufale. Non è stato un mercato per niente facile da conquistare perché qui nessuno lavorava il latte da bufala ne si sentiva parlare di questo argomento più di tanto. Iniziammo lavorando e commerciando con il sud, e nel 2008, dopo una crisi del settore che fece crollare il prezzo del latte, decidemmo di aprire ed avviare il nostro caseificio, insieme ad un impianto di bio gas per rigenerare gli scarti di produzione agricola e di allevamento della nostra attività.

Abbiamo aperto il nostro primo negozio ( oltre a quello del caseificio a Caraglio ) nel 2009, e anche qui, ricordo ancora con stupore che all’inaugurazione passarono più di duemila persone incuriosite dalla nostra attività, non ce lo aspettavamo per davvero! Siamo arrivati ad avere 14 punti vendita tra Piemonte, Lombardia e Liguria, davvero un sogno se penso alle nostre aspettative quando siamo partiti.

Abbiamo inoltre avviato da poco una struttura per la lavorazione della carne di bufala a Trinità (CN), da cui produciamo anche i prodotti di piccola gastronomia.

L’incendio che ha devastato la nostra sede principale quest’anno ci ha messi a dura prova nella gestione di tutto questo, ma abbiamo trovato un grande stimolo nel rifare tutto e meglio di prima, grazie soprattutto alla vicinanza e dal supporto dei nostri clienti, e stiamo già ovviamente lavorando dal giorno dopo alla rimessa in sesto del nostro caseificio e non vediamo l’ora di tornare più produttivi e specialisti di prima!





Cosa l’ha spinta a lavorare nell’azienda di famiglia?

La passione per quegli animali ed il rapporto con la natura, molto semplicemente. Mi ritengo davvero un uomo fortunato per il lavoro che la vita mi ha dato l’opportunità di fare, mi accresce e completa ogni giorno della mia vita.

Sono sempre stati un enorme stimolo e una fonte di curiosità costante per me.

Dopo gli studi al Liceo Scientifico mi sono iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Cuneo, consapevole che il mio lavoro sarebbe stato comunque in famiglia. Partecipavo già molto alle attività quotidiane dell’azienda agricola, e dopo tre anni di studi scelsi di dedicarmi interamente alla nuova azienda agricola Moris.

Questo lavoro è la mia vita, letteralmente. Insieme alla mia famiglia, senza la quale non potrei immaginare un solo giorno della mia vita, in questa realtà ho racchiuso ogni mia aspettativa ed energia da quel giorno. Facciamo costantemente sperimentazione, per migliorare non solo la qualità di vita e di salute dei nostri animali, ma anche di chi sceglie i nostri prodotti. E questo aspetto del lavoro per me è quasi una droga. Rimango costantemente stupefatto dalle combinazioni e dalle possibilità che la natura ci offre, e dai risultati benefici e stupefacenti che può offrire.



Da cosa nasce questa passione per il “vivere sano” del vostro allevamento?

Da un mio malessere fisico, come spesso accade. Ad un certo punto anni fa ho iniziato ad avere dei fastidi alla schiena di cui non capivo la provenienza, strani pruriti alla gola e fastidiosi altri sintomi sul genere. Ero spesso più stanco, e molto più nervoso di quanto sia io di natura. Scoprii di essere allergico al frumento moderno, e di tollerare solamente i grani antichi. Cambiai la mia alimentazione, e nel riscontrarne gli assoluti risultati benefici sia sul mio corpo che sul mio carattere e benessere generale, mi chiesi cosa sarebbe potuto succedere se avessi studiato e cercato di capire quali potevano essere gli allergeni ideali anche per le nostre bufale, e così ho fatto, cambiando la loro alimentazione.

Posso dire che il risultato di questa scelta si gusta direttamente nei nostri prodotti oggi.

La vita del nostro allevamento è cambiata totalmente, le bufale sono diventate molto più affabili e gestibili e decisamente meno stressate. I prodotti che ne derivano sono, che dire, semplicemente più buoni e più sani, frutto di una vita basata sul benessere.

Il latte e la carne di bufala hanno poi delle proprietà straordinarie a livello alimentare già di loro, curarle ed esaltarle al meglio in tutto il loro processo di sviluppo, letteralmente dalla nascita fino al prodotto servito sul tavolo, è ormai per me una missione.



Quali sono gli aspetti più innovativi e rivoluzionari del vostro lavoro? E cosa si aspetta dal futuro?

Autoproduciamo circa il 70% della materia prima che ci serve per il mantenimento dell’allevamento e al di là dell’alimentazione a base di grani antichi, cerchiamo di utilizzare meno prodotti chimici possibile sui nostri animali. Abbiamo eliminato le concimazioni chimiche e le disinfezioni a favore della microbiologia. Tramite l’omeopatia e l’utilizzo delle frequenze abbiamo ridotto dell’80% le malattie dei nostri animali, e non si può assolutamente dire con questo che prima godessero di cattiva salute, anzi! Semplicemente, abbiamo raggiunto risultati che forse nemmeno noi ci aspettavamo!

Stiamo lavorando poi per essere i primi ad ottenere la certificazione come azienda agricola ad impatto ambientale pari a zero. Un ottimo traguardo sia per il nostro settore che per la nostra crescita.

Sono innanzitutto un padre, ho tre splendidi figli, Alessandro è il primogenito, Allegra e Vittorio i due gemelli arrivati poco dopo di lui, ed una fantastica moglie, Marianna Cugnasco, con cui condivido tutto da quando abbiamo 18 anni e che mi e ci supporta da sempre in tutte le nostre attività. Il mio futuro sono innanzi tutto loro. Non so ancora dire se i miei figli ed i miei adorati nipoti decideranno di seguire le mie orme o meno, come hanno fatto le mie sorelle Elena e Elisa anche loro socie e collaboratrici attivissime in azienda, ma so che voglio lasciargli innanzi tutto un buon esempio da seguire per la salute ed il benessere del loro futuro, e questo è assolutamente il mio primo obiettivo aziendale.

Cuneo Volley, da sponsor a socio. In che modo la vostra azienda, e lei in quanto collaboratore interno, supporterete i progetti e lo sviluppo della società sportiva e perché?

Siamo sponsor della squadra dalla scorsa stagione e la cosa più inaspettata e bella di questa collaborazione è stato il calore umano ed il supporto che la società e tutti gli amici trovati al loro interno ci hanno dimostrato dopo l’incidente dello scorso gennaio, dandoci un aiuto importante. Per noi era ed è un onore supportare la squadra ed i giocatori, ma da quell’episodio lo è stato ancora di più, perché abbiamo testato davvero con mano la validità delle persone che fanno parte di quella società, e non potevo che entrare come socio anche io quando è stato possibile farlo con questo fantastico progetto d’inclusione e confronto imprenditoriale ideato da Gabriele Costamagna, per me ormai un amico oltre che un prezioso collaboratore.

Siamo una famiglia numerosa, il nonno Franco ha davvero il suo bel da fare, e in questa situazione il futuro dei giovani sul nostro territorio è indubbiamente un argomento che ci tocca da vicino. Siamo entusiasti di poter sostenere una società sportiva in progetti innovativi e di buon esempio come quello appena presentato, Fiöi. Abbiamo da poco ospitato con infinito piacere i festeggiamenti per gli ottimi risultati del settore giovanile di questa stagione e non vediamo l’ora di veder crescere questi ragazzi!

Ho sempre praticato sport, e credo fermamente nel suo potere d’istruzione e d’impatto positivo sulla crescita personale dell’individuo. La forza del gruppo è poi il mio pane quotidiano, in azienda siamo oltre 50 persone tra tutti i reparti e la nostra sinergia è indispensabile per il buon funzionamento della struttura, senza i nostri preziosissimi collaboratori non saremmo nulla.

Mi piace confrontarmi con realtà ed imprenditori che scelgono di affrontare il loro quotidiano con questo prezioso ed importante punto di vista e di forza, assolutamente in linea con il nostro stile di vita, e credo nasceranno grandi collaborazioni e progetti da questa nuova società. Il motto ANDUMA è davvero la miglior rappresentazione di tutto questo!