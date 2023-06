Quotazione del petrolio e prezzo alla pompa: cos’è questa se non speculazione a danno dei cittadini?

Gentile direttore,

riprende l'aumento speculativo dei prezzi dei carburanti da parte delle compagnie petrolifere e conseguentemente un aumento alla pompa (complici i benzinai?).



Per provarlo bastano pochi numeri.



Lo scorso 22 giugno la quotazione del petrolio era di circa 73 dollari al barile; il prezzo alla pompa del gasolio si è avviato nuovamente verso gli 1,70 euro al litro e in autostrada ha superato i 2 euro.



Nel 2011/2012 il costo del gasolio alla pompa era di circa 1,65 euro al litro con un prezzo del petrolio al barile di circa 100 dollari e poco più.



Cos'è allora quella attuale se non pura e vergognosa speculazione?



Tutto questo avviene a danno dei cittadini e nel silenzio e nell'indifferenza delle forze politiche.



Lettera firmata