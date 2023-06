"Grazie a medici, al personale e ai volontari dell'ospedale Carle di Cuneo per le amorevoli cure prestate a nostra madre"

Gentile direttore,

siamo la famiglia di una paziente. Per noi non è facile scrivere queste righe perché la perdita di mamma si fa sentire e fa male. Per quanto possiamo essere tristi di questa mancanza ci siamo resi conto di quanto tutto il reparto abbia fatto il possibile per salvarla e farle passare gli ultimi giorni senza dolore. Per questo ci sentiamo di scrivere questa lettera, per ringraziare tutto il reparto dell'oncologia dell’ospedale Carle di Cuneo.



Purtroppo la nostra situazione come accennato prima non ha avuto un esito positivo. La nostra adorata e amata mamma è venuta a mancare il 21 giugno.



Teniamo a ringraziare tutto il personale del reparto, i medici che ci hanno sempre spiegato in modo comprensibile cosa stava succedendo e risposto a tutte le nostre domande e preoccupazioni. Un grazie per essere stati sempre rispettosi nei confronti di mamma e grazie per aver provato in tutti i modi a salvarle la vita.



Agli infermieri che erano sempre pronti ad intervenire nei momenti di “dolore” che mamma provava. Agli OSS che con tanta accuratezza ed empatia, ma soprattutto con tantissimo rispetto ed educazione, si sono sempre occupati di mamma anche da un lato “emotivo” passando da lei per un saluto, per scambiare due parole regalandole un sorriso o un momento di spensieratezza (Mamma ce lo diceva sempre ed era molto contenta di quei momenti e di quelle risate).



Un grazie alla coordinatrice del reparto che ci ha sempre sostenuti in questo periodo difficile. Pronta a rispondere alle nostre innumerevoli domande, dubbi, preoccupazioni in merito alla situazione di mamma.



Un grazie anche ai volontari LILT, che ogni pomeriggio passavano con la merenda. Ma oltre a ciò regalavano parole, sorrisi e “supporto”. Mamma aspettava sempre il loro passaggio al pomeriggio per questo momento “di coccola” che le regalavano.



Scriviamo queste righe di ringraziamento perché sicuramente a mamma avrebbe fatto piacere. Lei non faceva altro che ripeterci quanto tutto il personale del reparto fosse gentile e amorevole nei suoi confronti.



Un grazie anche da parte nostr, che negli ultimi dodici giorni, quando la situazione si è aggravata e la malattia non lasciava scampo alla vita, ci avete permesso di poterle stare sempre tutti vicini. Per noi è stato molto importante poterle tenere la mano e stare vicino come lei ha sempre fatto con noi.



Grazie da parte nostra e sicuramente grazie da parte di mamma.

Lettera firmata