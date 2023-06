La Zona di Fossano di Confartigianato Cuneo ha celebrato la “Fedeltà Associativa”

Si è svolta lo scorso 24 giugno, in Piazza Dompé a Fossano, la cerimonia di conferimento dei riconoscimenti della Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano, tradizionale momento di valorizzazione del ruolo del tessuto economico artigiano e della piccola e media impresa sul territorio.

A seguito dell’introduzione del Comm. Clemente Malvino, presidente della zona di Fossano di Confartigianato Cuneo, gli interventi di Dario Tallone, sindaco di Fossano, del Senatore Giorgio Maria Bergesio e di Antonio Miglio, presidente della Cassa di Risparmio di Fossano. L’intervento di Luca Crosetto, presidente provinciale, ha introdotto la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle imprese che da lunga data condividono i valori di Confartigianato Cuneo.

«È un appuntamento importante per la nostra Zona, – ha dichiarato il Comm. Clemente Malvino, presidente di Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano – che sottolinea l’operosità e la capacità degli artigiani fossanesi. Si è trattato di un’occasione per confrontarsi sulla situazione economica del nostro territorio. Il sistema produttivo del nostro Paese si fonda proprio sulle piccole e medie imprese, alle quali viene chiesto di guardare al futuro con maggior fiducia, orientandosi sempre più verso l’innovazione e l’internazionalizzazione. In ultimo, un’occasione in cui si sottolineano le relazioni del comparto artigiano con istituzioni, comunità e famiglie. È questo il senso più profondo della “Fedeltà Associativa”: un ringraziamento verso queste imprese che, come baluardi di un’economia sana e vivace, sono un importante presidio del territorio,».

La serata si è conclusa con un momento conviviale in allegria, una “grigliata dell’amicizia”, cui hanno partecipato oltre 300 persone, che ha voluto rappresentare un piacevole momento di aggregazione e di riconoscimento dell’impegno degli artigiani fossanesi e di sinergia con gli altri componenti della società civile fossanese, dalle associazioni di volontariato, alla Protezione Civile, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Croce Bianca.

Elenco imprese premiate con la “Fedeltà Associativa”

60 anni

· TINTORIA SALICE – tintoria e lavanderia – Fossano

50 anni

· ARIAUDO MARIO – carpenteria meccanica – Centallo

· GIUFFRIDA ANTONIO – pasticceria – Fossano

· LINGUA BRUNO – produzione e posa pavimenti – Fossano

· SAMPO FRANCESCO – carpenteria meccanica – Sant’Albano Stura

· S.I.L.C. DI GIACOSA GIULIO & C SNC – scatolificio – Salmour

· TEC-ARTI GRAFICHE SRL – fotocomposizione e stampa – Fossano

45 anni

· TECNO IMPIANTI DI RACCA MARIO – termoidraulica – 45 anni - Fossano

40 anni

· DUTTO DAVIDE – Fotografo – Fossano

35 anni

· FONDERIA FOSSANESE DI AIMAR ANTONIO & C. SNC – Fonderia – Fossano

Start-up

· FISSORE SAMUELE – Lavorazioni conto terzi - Fossano