A Serralunga d'Alba potrà atterrare l'elisoccorso sulla piazzola della cantina Giovanni Rosso

Giovedì 6 luglio alle ore 21.30 verrà inaugurata a Serralunga d’Alba una elisuperficie che la cantina Giovanni Rosso, in via Roddino 10/1, ha messo gratuitamente a disposizione del Comune come piazzola di atterraggio elisoccorso 118.

Verrà effettuato un volo di prova serale con equipaggio. Con l'occasione il Comune presenterà alla comunità anche le scelte fatte per la tutela della salute e dell'economia circolare, come il defibrillatore e la casetta per il consumo consapevole dell'acqua. Verranno consegnati anche gli attestati a chi ha frequentato il corso per l'utilizzo del defibrillatore. L'elisuperficie privata dell'azienda Giovanni Rosso, concessa anche all'elisoccorso 118, è probabilmente l'unico caso in Regione Piemonte e, forse, uno dei pochi in Italia, se si pensa ad simile sinergia privato/pubblico. Esempio concreto di principio di sussidiarietà che può essere d'esempio anche per altre realtà locali e dell’intera penisola. Motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale e per tutto il comune di Serralunga d’Alba.

Ora, in pochi kilometri, sono presenti due elisuperfici: la seconda è a Monforte d’Alba, inaugurata alcuni mesi fa e su suolo comunale.

«La novità di questa iniziativa - spiega il sindaco Sergio Moscone - sta nella sinergia tra privato e pubblico per un atto di sussidiarietà a favore di un paese, in un ambito così importante. Serralunga d’Alba ha una situazione morfologica che non consente praticamente spazi per la costruzione di una elisuperficie. Davide Rosso, titolare della storica cantina Giovanni Rosso, ha messo a disposizione la sua anche per l’elisoccorso. Un atto lodevole e ammirevole che porta in paese un servizio importante, a favore anche di tutto il territorio.

A sue spese ha adattato la piazzola privata, in collaborazione con i tecnici dell’elisoccorso, e così, il 6 luglio, vedremo tutti insieme il lavoro fatto. Ringrazio Davide per il suo gesto di solidarietà e l’idea che ha avuto, e credo che questo renda il paese uno tra i pochi centri in Italia con un elisuperficie pubblica su piazzola privata. Spero che questa sinergia sia da esempio per stimolare alle iniziative di collaborazione tra pubblico e privato».