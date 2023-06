Ad Alba buon successo per "Tutti al Museo" tra fumetti e rap

Mercoledì 21 giugno si è concluso il Programma Operativo Nazionale (PON) dal titolo “Tutti al Museo”, nato dalla sinergia fra istituzioni diverse della città di Alba: il Liceo Artistico Pinot Gallizio, Il Museo Diocesano, il Museo Civico Federico Eusebio, il Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero con il Laboratorio Accipicchia.

L’iniziativa, finalizzata all’inclusione, ha previsto la partecipazione di ragazzi con bisogni diversi dell’I.I.S. G. Govone - Liceo Artistico e Liceo Classico ed è stata sostenuta dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 e dal progetto “Musei per tutti. Azioni per il miglioramento della accessibilità e l’inclusione” a valere sul Bando Vivomeglio 2021 di Fondazione CRT.

La convergenza delle iniziative ha permesso di sviluppare un progetto di alta qualità, con il coinvolgimento di un ampio ed articolato numero di professionisti: 2 storici dell’arte, 1 archeologo, 1 naturalista che operano stabilmente presso il Museo Diocesano e il Museo Eusebio, il rapper Walter Viberti, in arte WIBE, ed il fumettista Boban Pesov, due figure che hanno messo la propria arte a disposizione delle realtà culturali albesi dando vita a forme di comunicazione alternative coinvolgenti ed accattivanti.

Inserito anche nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro - seguita dalla professoressa Monica Rabino - il progetto, curato dalle professoresse Francesca Leo (psicologa) e Annamaria Delmonte (archeologa), si è svolto su più giornate nei mesi di maggio e giugno, scandite da un’articolazione puntuale con visite, momenti di dialogo e confronto, laboratori di disegno al servizio della comunicazione dei due Musei coinvolti. Nel dettaglio si sono svolte 5 visite nei Musei della città di Alba (percorso archeologico e campanile della Cattedrale di Alba, allestimenti e depositi del Museo Eusebio, Città Invisibile); si è parlato della comunicazione attraverso progetti rivolti a target specifici, dai bambini ai soggetti fragili: le vicende della Cattedrale medievale tradotte nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa oppure attraverso la narrazione a fumetti di Boban Pesov. E, ancora, il rapper Walter Viberti, insieme ad una guida turistica abilitata, ha coinvolto i partecipanti nel “Rap Tour” con le sue originali metriche che raccontano la storia di Alba e sottolineano l’importanza del rispetto per il passato. Infine, proprio per la natura formativa orientata al lavoro, ogni incontro ha previsto un laboratorio pratico, in cui i ragazzi hanno dovuto sviluppare le richieste dei Musei di ideare disegni grafici finalizzati al merchandising culturale o per i manifesti promozionali degli eventi. Quest’ultima attività si è resa possibile grazie all’ospitalità del gruppo Accipicchia, realtà attiva sul tema dell’inclusione, presso il suo laboratorio negli spazi del Consorzio Socio Assistenziale.

A fare da corollario ci sono stati momenti di dialogo e confronto e giochi psicologici che hanno condotto i ragazzi in una riflessione sul significato dell’inclusione. Si è creato un clima costruttivo, di collaborazione e di empatia. Il momento più emozionante è stato la salita sul campanile della Cattedrale di San Lorenzo che per alcuni ha rappresentato una sfida fisica ed emotiva.