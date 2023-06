Ad Alba i lunedì del plogging: il 3 luglio tutti di corsa a raccoglier rifiuti

Dopo il successo dell’evento di lancio dello scorso 5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, è tempo di rimettersi scarpe da ginnastica, indossare guanti e prendere i sacchetti – quelli giusti - per una nuova sessione di plogging: in programma lunedì 3 luglio alle 18,30 in piazza Medford, davanti al Palazzo Mostre e Congressi, ad Alba.

L’appuntamento si rinnova dopo la decisione da parte dell’amministrazione comunale di istituzionalizzare il plogging e le giornate ad esso dedicate, con la creazione di un Albo dei Plogger. L’iniziativa è promossa dal Comune di Alba in collaborazione con Egea Ambiente, STR, Podisti Albesi e la Cooperativa ERICA.

La plogging session di lunedì 3 luglio sbarca a Casa Alba, nuova iniziativa legata al festival Collisioni, e prevede il ritrovo in piazza Medford, proprio presso Casa Alba, nell’area antistante alla sala conferenze del Palazzo Mostre alle 18,30 per la consegna dei kit (composto da guanti e sacchi dedicati) e la creazione delle squadre, saluti e briefing iniziale. A seguire i partecipanti si potranno spostare liberamente nell’area circostante per l’attività, con rientro previsto per le 20 sempre a Casa Alba, dove avverranno le operazioni di pesatura e il debriefing.

L’iscrizione può avvenire singolarmente o a squadre di 5 persone e deve essere fatta attraverso la compilazione del Google Form a questo link: https://forms.gle/jpde8TW59e5D1q1VA (Accessibile anche attraverso il QR Code in locandina). Per info: giulia.rosa@guest.cooperica.it e gruppopodistialbesi@gmail.com.

Per chi vorrà, se maggiorenne e residente nel Comune di Alba, sarà possibile in loco registrarsi all’albo dei plogger appena istituito: gli iscritti riceveranno la sacca personalizzata del plogger, un certo numero di sacchi dedicati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (bianchi semitrasparenti con banda rossa) e degli adesivi che andranno attaccati per identificare i sacchetti prima della loro esposizione, nei giorni dedicati alla raccolta da parte della ditta Egea. In questo modo sarà possibile svolgere plogging anche in autonomia. Per informazioni sull’albo è possibile scrivere alla mail:ambiente@comune.alba.cn.it.

Con l’istituzionalizzazione del plogging, Alba ha deciso di dedicare il primo lunedì del mese a questa attività sportiva che coniuga corsa e pulizia del territorio: i prossimi appuntamenti sono già stati programmati per lunedì 4 settembre, lunedì 2 ottobre e lunedì 6 novembre. Gli eventi successivi verranno realizzati grazie alla preziosa collaborazione del gruppo Podisti Albesi, che ha unito alla propria causa sportiva quella ambientale e di protezione del nostro amato territorio.

La corsa non è competitiva e aperta a tutti, ma è richiesto l’abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica o running. Per potersi qualificare al Campionato Mondiale di Plogging, in programma a fine settembre, basta creare un account sul sito: https://www.ploggingchallenge.com/it/login e registrare le proprie sessioni di plogging.