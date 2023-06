Bra dice addio al Battuto Bianco e storico ortolano Piero Brizio, per tutti Gian Mario

Piero Brizio, per tutti Gian Mario

Un pezzo di Bra e della Confraternita della Santissima Trinità se n’è andato. Piero Brizio, per tutti Gian Mario, si è spento all’età di 86 anni, lasciando un grande vuoto.

Il medaglione ed il tradizionale camice bianco, segno di riconoscimento del pio sodalizio per un impegno nella vita spirituale e sociale intenso ed esemplare, vissuto anche attraverso il lavoro di ortolano.

Gian Mario, però, era molto più di questo, un vero e proprio punto di riferimento per tanti clienti che hanno apprezzato la genuinità di una persona riflessa nei suoi prodotti, solo di prima qualità.

Una vita di lavoro e soddisfazioni che lo ha contraddistinto e reso l’uomo stimato ed amato che era. Commosso il ricordo dei confratelli dei Battuti Bianchi, che si sono stretti attorno alla sua memoria ed in un abbraccio alla famiglia.

Lo piangono la moglie Giovanna, i figli Marcella con Beppe, Luca con Danila, Sara con Ezio, i nipoti Dario con Denisa, Stefania con Matteo, Alessia con Alberto, Francesco ed Elia, oltre alle sorelle ed ai parenti di ogni grado.

In luogo dei fiori, i famigliari hanno inteso devolvere le offerte pervenute per la scuola dell’infanzia di Sant’Antonino e hanno espresso un vivo ringraziamento alla dottoressa Marta Di Benedetto e allo staff infermieristico per le cure prestate al proprio caro.

Il funerale sarà celebrato oggi, lunedì 26 giugno, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino Martire, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero urbano dove Gian Mario riposerà in pace per sempre.