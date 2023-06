Bra, presto 20 nuovi parcheggi lungo la ferrovia

Da qualche settimana, è in attività il cantiere per la realizzazione di 20 nuovi parcheggi a Bra, lungo la ferrovia di via Vittorio Veneto. I lavori dovrebbero concludersi a breve.

Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luciano Messa: "Grazie a un accordo con Ferrovie dello Stato il Comune ha acquisito una striscia di terra, tra il primo binario e via Vittorio, dove sorgeranno i nuovi posti auto. Questi saranno aperti a tutta la cittadinanza, non solo a chi va poi effettivamente a prendere il treno".



Dal momento inoltre che i parcheggi saranno costruiti dalla parte opposta al marciapiede, l’intervento comprende anche la realizzazione di due attraversamenti pedonali, che, sottolinea l’assessore, "saranno illuminati e ben visibili durante anche la fascia notturna".



Come di consueto, Messa tiene a ringraziare l’Ufficio Lavori Pubblici per la competenza e l’efficienza mostrata nella gestione del cantiere, che in particolare "ha evitato che ci fossero disagi per la viabilità".