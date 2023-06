Bra, proseguono gli incontri della scuola di pace Toni Lucci

Proseguono gli appuntamenti con il programma della Scuola di Pace “Toni Lucci” nel suo 30° anno di attività, con l’incontro martedì 4 luglio alle ore 21 a Bra, presso la Sala Polifunzionale “G. Arpino”, in via Ernesto Guala 4, dal titolo “Se vuoi la pace… prepara la pace”.

Il tema dell’incontro con relatore don Giorgio Garrone verterà su Gerusalemme, città di incontro e scontro di popoli, culture e religioni. La convivenza nella Città Santa per le religioni monoteiste non è facile: tra le stesse comunità cristiane ci sono contraddizioni, accordi difficili, convivenze complicate. In diverse occasioni, don Giorgio si è recato in pellegrinaggio in quei luoghi e potrà aiutare i presenti a capire le ragioni del conflitto tra due popoli che da settant’anni sono in guerra. Gli israeliani sono i vincitori. I palestinesi sono gli sconfitti e ne subiscono le conseguenze. La pace per essere duratura ha bisogno di giustizia. Si pensava fosse possibile costruire due stati per due popoli ma così non è: gli scontri sono frequenti e la politica di occupazione continua a provocare morti, povertà e prevaricazione di cui poco si conosce.

Nei giorni scorsi, tra il 13 e il 20 giugno, il sindaco Gianni Fogliato, insieme ad alcuni amministratori e un gruppo di cittadini braidesi, guidati da don Giò Ferro e da don Giorgio Garrone, hanno compiuto un viaggio in Terra Santa culminato il 15 giugno nell’accordo di gemellaggio tra le città di Bra e di Betlemme, siglato alla presenza del console generale italiano a Gerusalemme Giuseppe Fedele.

Già in quell’occasione, nel corso del suo intervento, il sindaco Gianni Fogliato aveva voluto rimarcare l’importante ruolo che le città possono avere nella diffusione della pace e di una cultura del rispetto reciproco. Questa esperienza, molto significativa dal punto di vista storico, religioso e politico, sarà oggetto di racconto nel corso dell’incontro.

L’appuntamento al Polifunzionale sarà anche l’occasione da parte della Scuola di Pace “Toni Lucci” e di tutti i presenti per salutare don Giorgio, il quale alla fine dell’estate lascerà la città per un nuovo incarico a servizio della chiesa.

La serata, che prenderà avvio alle 21, è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a scuoladipacedibra@gmail.com.