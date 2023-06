Due nuovi autovelox fissi in arrivo sulla tangenziale di Asti

La Provincia di Asti comunica che quest’oggi, nel tratto della tangenziale di Asti compreso tra gli svincoli di corso Alessandria e corso Savona, sono in corso i lavori di adeguamento finalizzati all’installazione di due nuovi rilevatori di velocità.



Pertanto, poiché gli operai stanno lavorando a fianco della carreggiata con relativo restringimento della medesima in entrambe le direzioni, è possibile si verifichi qualche disagio per l’utenza.

Che peraltro, va ricordato per completezza d’informazione, ormai da molti mesi non può fruire completamente della carreggiata a causa di un cantiere allestito in direzione corso Alessandria.