Le più belle foto di animali e natura del mondo si sfidano a Bra

Saranno annunciati a Bra i vincitori della 15ª edizione di uno dei più importanti concorsi di fotografia naturalistica al mondo. L’Oasis Photocontest Roero, il Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica, entra infatti nella sua fase finale, con l’attesissimo annuncio dei vincitori, selezionati da una Giuria internazionale che ha visionato oltre 25.000 immagini realizzate da fotografi professionisti e amatoriali di 70 nazioni di tutto il mondo. In palio un Montepremi di oltre 50.000 euro

Con questa edizione, il Contest - promosso dalla rivista Oasis diretta da Alessandro Cecchi Paone e dall’Associazione Italiana Turismo Naturalistico - si “sposa” con il territorio Roerino, in un matrimonio sancito fin dal nuovo nome con cui il concorso è presentato in tutto il mondo: Oasis Photocontest Roero. Una importantissima vetrina promozionale, considerato l’eco internazionale che accompagna ad ogni edizione la diffusione delle immagini vincitrici.

La cerimonia di premiazione

L’atteso annuncio dei vincitori e la cerimonia di premiazione dell’Oasis Photocontest Roero sono in programma sabato 1 luglio, alle 16, all’Auditorium Bper Banca in via Adolfo Sarti 6 a Bra. Saranno presenti per l’occasione fotografi provenienti letteralmente da ogni angolo del pianeta, in attesa di conoscere quelle che la Giuria di esperti internazionali ha indicato come le più belle foto di natura dell’ultimo anno nelle 10 sezioni in cui era suddiviso il concorso: “Paesaggio”, “Mammiferi”, “Uccelli”, “Altri Animali”, “Mondo Sommerso”, “Mondo Vegetale”, “Gente e popoli”, “Arte e Natura”, “Stroryboard” e “Fotogiornalismo”. A presentare l’evento sarà la conduttrice RAI Chiara Buratti.

Alla cerimonia farà seguito la Cena di Gala all’Hotel Cavalieri di Bra. E’ possibile telefonare al numero 392.080.7848 per informazioni sui posti ancora eventualmente disponibili.

L’inaugurazione della mostra

Domenica 2 luglio sarà invece la suggestiva location del castello Roero di Monticello d’Alba ad inaugurare la presentazione della mostra dell’Oasis Photocontest. Sessanta pannelli in grande formato con le immagini più belle arrivate nella fase finale del contest. Animali, paesaggi e popoli che offrono una spettacolare vetrina sul mondo e sulle sue meraviglie. La mostra si potrà visitare fino al 30 luglio nelle giornate di sabato e domenica con orario 10-12,30 e 14,30-18. La visita della mostra è inclusa nel costo del biglietto per l’ingresso al castello, pari a 7,5 Euro (bambini 4 euro).



Alessandro Cecchi Paone, direttore della rivista Oasis: «Il lancio di questa nuova edizione dell’Oasis Photocontest è stato accompagnato dal consueto entusiasmo ma anche da qualche timore. Venivamo da lunghi anni di stop, nell’attesa che la bufera del Covid passasse. Le tantissime adesioni ricevute da tutto il mondo sono state, dunque, un bel segnale. Indice della grande voglia di tornare a vivere anche attraverso le piccole cose, come la partecipazione ad un concorso fotografico. Tirando le somme, sono 69 le Nazioni rappresentate a questa 15ª edizione del Contest, letteralmente da ogni angolo del Pianeta, dalla Polinesia al Malawi, dalle Isole Fiji al Bahrain».

Mariano Rabino, presidente Atl Langhe, Roero e Monferrato: «Abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto dell’Oasis Photocontest Roero perché rappresenta un’iniziativa di altissimo livello nell’ambito delle arti visive. Nello specifico della fotografia, a cui il mondo del turismo sostenibile e di qualità fa sempre più riferimento. Il concorso internazionale organizzato da Oasis non solo promuove il turismo culturale delle nostre colline, ma diventa uno strumento di dialogo e di apertura al pubblico per parlare a tutto il mondo di ambiente e natura. Una natura di cui il Roero, con le sue rocche, i boschi intatti e gli itinerari battuti quotidianamente dai turisti, è ricchissimo. Siamo quindi convinti che questa nuova edizione dell’Oasis Photocontest possa contribuire a far diventare Bra e il territorio roerino un riferimento mondiale per la fotografia naturalistica».

Gianni Fogliato, sindaco di Bra: «Bra è letteralmente immersa nella natura, preziosa risorsa per un turismo outdoor che manifesta sempre maggiori potenzialità. Per questo, in cima all’agenda dell’Amministrazione, ci sono i temi della sostenibilità e della tutela dell’ambiente che si declinano in numerosi interventi e attività. Da un paio di anni, inoltre, Bra fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili che garantisce un costante monitoraggio dei parametri di attenzione all’ambiente ed è fonte di ispirazione e condivisione dell’impegno con altre realtà vicine e lontane nella salvaguardia delle preziose risorse naturali e paesaggistice di “casa nostra”».

Silvio Artusio Comba, presidente “Sindaci del Roero”: «Interpretare un territorio. Coglierne l’anima più profonda. Catturare l’attimo che apre all’immaginazione, quell’istante che crea poesia, arte, entusiasmo e sentimento. Il Roero, terra ritrovata, ma che ancora e sempre ama farsi ritrovare e reinventare dagli infaticabili sguardi innamorati dei cercatori di Bellezza. Una miniera naturalistica di paesaggi e di passaggi: da vigne eroiche ad agevoli coltivi; da meditativi boschi a castagneti secolari; da riposanti radure a scalate improvvise e temerarie. Tutto ciò con la semplicità e la convinta umiltà delle contadine radici, con la serietà e la saggezza di chi conosce i tempi e le stagioni. Portare tra queste rocche maestose e queste colline dolcemente arrotondate un concorso di fotografia naturalistica così importante non è quindi un azzardo. E’ anzi una forte affermazione di lungimirante visione».