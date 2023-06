Unesco e Distretto del Cibo: dall'Associazione Valorizzazione Roero il punto sui programmi della Sinistra Tanaro

Convocata nel giardino del castello di Monticello d’Alba, sabato 24 giugno si è tenuta l’assemblea ordinaria dell’Associazione Valorizzazione Roero, sodalizio nato nel 2017 e di cui fanno parte molte importanti realtà istituzionali, consortili e associative roerine, fra le quali l’Associazione dei Sindaci del Roero.

Il presidente Giacomo Badellino, sindaco di Santa Vittoria d’Alba, ha riassunto i passaggi fondamentali compiuti nel dopo Covid e in particolare nel 2022 e nei primi mesi del 2023, con i due progetti che l’associazione sta seguendo in particolare: l’estensione del territorio Unesco e il Distretto del Cibo del Roero.

Nel primo caso Roberto Cerrato, direttore del sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato ha invitato sindaci e amministratori alla riunione del prossimo 11 luglio per la presentazione all’Unesco del cospicuo dossier che riguarda la candidatura di 18 Comuni del Roero (Monticello e Santa Vittoria d’Alba sono già nella Buffer Zone) e i relativi effetti, come le variazioni normative dei piani regolatori.

Per quanto riguarda Il Distretto del Cibo del Roero, Badellino ha illustrato le tappe del percorso, a partire da quella vissuta l’11 aprile 2022 con la candidatura per finire con l’evento del 7 giugno scorso a Torino, “Sinergie per lo sviluppo del territorio”, con la presenza dell’assessore regionale Marco Protopapa e di molti esperti del settore Agricoltura e Cibo.

Sono quattro ad oggi i Distretti del cibo piemontesi, quello roerino è il secondo formatosi in ordine di tempo.

Gli altri sono il Distretto del cibo del Chierese-Carmagnolese, il Distretto del cibo e del vino Langhe-Monferrato e il Distretto del cibo Monregalese-Cebano a indirizzo biologico. In fase di costituzione il Distretto del cibo della frutta e quello del Mombarone, della Serra Morenica e del Naviglio di Ivrea.

Non sono molti se pensiamo che in Italia il Ministero dell’Agricoltura ne gestisce ben 198.

Le potenzialità sono interessanti poiché le aziende agroalimentari possono accedere a bandi e presentare progetti finanziabili al 30% con fondo perduto e al 30% con prestito ad interessi zero, dunque investire inizialmente soltanto il 40% del necessario.

Tra gli scopi dell’Associazione Valorizzazione Roero c’è quello di promuovere iniziative e progetti a sostegno delle risorse artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche del Roero con finalità di valorizzazione delle risorse, sia sotto il profilo della promozione turistica, culturale, dell’informazione, della divulgazione, della pubblicità e della comunicazione, sia sotto il profilo dell’incremento della loro fruibilità, anche attraverso la realizzazione di interventi di conservazione manutenzione e recupero architettonico e/o naturalistico.

Sul contesto turistico, il sindaco di Montà Andrea Cauda è intervenuto sul tema della valorizzazione delle attività Outdoor, della mobilità in bike e della rete sentieristica per il trekking del Roero, già attualmente molto frequentata, sulla quale si è fatto un bel lavoro in sinergia con tutti i comuni del territorio.

Il tesoriere Umberto Castinelli ha dato le dimissioni per motivi personali ed è stato ringraziato da tutti i membri dell’associazione per il puntuale e preciso lavoro svolto.