Riuniti a Vicoforte i sindaci della ex comunità montana delle Valli Monregalesi

Si sono riuniti martedì scorso a Vicoforte i 15 Sindaci dei Comuni che, parecchi anni fa, componevano la ex Comunità Montana delle Valli Monregalesi.

"E’ stato un incontro sereno, dialogante e costruttivo durante il quale sono stati riassunti e puntualizzati i temi di comune interesse, alcuni dei quali languono da anni - spiegano dall'amministrazione vicese - la liquidazione dell’Unione Montana Valli Monregalesi alla quale si è aggiunta dalla fine dello scorso anno quella del Monte Regale; la questione della sede dell’ex Comunità Montana a Vicoforte praticamente abbandonata da quasi dieci anni; l’assenza di segretari comunali in parecchi Comuni, temporaneamente sostituiti da dirigenti incaricati di svolgere il ruolo di Vice segretari reggenti; alcuni accordi di collaborazione in corso o possibili. Il dialogo è aperto con lo spirito di concordare le migliori soluzioni per tutti continuerà."