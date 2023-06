Tetti di Dronero: è morta Anna Maria Demaria, babysitter di tantissimi bambini

Quanti bambini ha guardato Anna Maria Demaria, sono ormai tutti grandi. Preziosi sono i ricordi impressi nel loro cuore.

Originaria della frazione Tetti di Dronero, aveva 75 anni. È morta questa mattina all’ospedale Carle di Confreria, in seguito ad un difficile periodo di problemi di salute.

Tenace, luminosa nello sguardo e nel sorriso, sempre con i suoi lunghi capelli castani raccolti in uno chignon assolutamente perfetto. Da giovane aveva lavorato come segretaria, dapprima presso l’impresa Bramino di Dronero e successivamente in un ufficio d’assicurazioni in Val Varaita. Aveva poi deciso di occuparsi di quello che più amava: i bambini. È stata per molti, a Dronero e nei paesi della valle, la propria babysitter.

A tutti ha saputo trasmettere regole e dedizione, ma anche il dono e l’importanza della sensibilità e del sincero affetto. Ha saputo essere una presenza costante, anche dopo: “Mi chiamava ancora sempre Anna - racconta uno dei ragazzi che l’ha avuta come babysitter - a distanza di anni, sempre mi faceva gli auguri per il compleanno, non si sbagliava mai e si ricordava tutto di me. Era sempre bello poi rivederla, mi mancherà molto.”

A casa la signora Anna Maria era invece appassionata del fare l’orto, ne aveva uno nel giardino di casa e se ne dedicava con passione. Per i suoi figli, Muratori Gianmario e Gilberto è stata una “roccia”, mamma amorevole e presente, insegnando loro a credere sempre nelle proprie capacità e nei sogni, ad impegnarsi al meglio ed essere sempre gentili con gli altri.

Resterà nel loro cuore, come anche in quello delle nuore Valeria e Michela e dei nipoti Claudia, Mattia, Marta e Francesca, dei parenti tutti.Il santo rosario verrà recitato domani sera, martedì 27 giugno, alle ore 20 presso la Parrocchia di Tetti di Dronero. Sempre qui, mercoledì 28 giugno, alle ore 10:30 verranno celebrati i funerali.

I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore.