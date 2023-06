3 consigli per scegliere il profumo da mettere

C’è chi indossa sempre lo stesso, facendolo diventare un vero e proprio segno distintivo, e c’è chi lo cambia abbinandolo allo stile del giorno: in ogni caso, il profumo è un accessorio irrinunciabile per molti. Un’estensione della propria personalità, in un certo senso, ed è per questo che trovare quello che si adatta perfettamente a sé non è sempre così semplice.

Ecco, quindi, tre consigli per scegliere il profumo ideale da indossare.

Rispettare la propria personalità

I profumi sono costituiti da diverse componenti, ma è bene sapere che ce n’è sempre una che predomina sulle altre. E grazie a questa nota predominante si possono distinguere quattro tipi di fragranze, ognuna delle quali rispecchia un preciso tipo di personalità.

I profumi fruttati sono quelli più vivaci, che si sposano perfettamente con persone dalla personalità sempre allegra, solare e spumeggiante, mentre i profumi legnosi sono caratterizzati da fragranze avvolgenti e rispecchiano le personalità più intense e sensibili.

Continuando, si trovano i profumi floreali, più delicati e sensuali, e infine i profumi speziati e orientali, che si addicono alle persone che amano osare, stuzzicare e sorprendere.

Ora che si ha più consapevolezza di ciò che il profumo comunica, si possono cercare soluzioni più particolari su siti specializzati, come Studio Olfattivo . Qui sarà possibile trovare la fragranza che più si addice al proprio carattere o che possa presentare sé stessi al mondo prima ancora che si abbia modo di presentarsi. Sul sito si possono anche trovare profumi di nicchia, un po’ diversi dal solito e poco sentiti: perfetti per chi ama distinguersi e non far parte della massa.

Lasciarsi ispirare dai ricordi

L’olfatto interagisce con la memoria a lungo termine: anche a distanza di anni si possono ricordare profumi e fragranze che hanno particolarmente segnato la propria vita. Inevitabilmente questa memoria olfattiva influenza i gusti: se quindi nel presente piace molto una determinata fragranza, molto probabilmente questa ha a che fare con qualche episodio piacevole della propria infanzia.

Da questa informazione si può iniziare per scegliere il profumo; occorre quindi chiedersi cos’è che fa risvegliare ricordi dolci e piacevoli. È forse il profumo degli agrumi che ricorda le vacanze in Sicilia con la famiglia o la fragranza umida di resina che rammenta il bosco dietro casa dei nonni? Scegliere il profumo da indossare ogni giorno permetterà anche di rivivere quei bellissimi ricordi ogni giorno della vita.

Non provare troppi profumi

Quando si decide che è arrivato il momento di acquistare un nuovo profumo, l’euforia del momento potrebbe spingere a voler provare quante più fragranze possibili, in modo da compararne una grande quantità e avere maggior margine di scelta.

Non c’è niente di più sbagliato. Provare profumi su profumi porterà a un solo risultato: una grande confusione. Più essenze si mescolano, più si altera l’odore specifico di ciascuna e si fa più fatica a distinguerle: per questo si consiglia di scegliere con calma e provare un massimo di cinque profumi in ogni sessione, in modo da avere le fragranze ben distinte e scegliere con cognizione.