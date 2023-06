3 motivi per mangiare cibo biologico

Se prima veniva ritenuto un optional o addirittura una moda, oggi mangiare cibo biologico è sempre più una priorità nella vita di moltissime persone, perché considerata una scelta più sana per la salute, ma anche più rispettosa per l’ambiente.

Parliamo infatti di tutti quegli alimenti coltivati con solo sostanze naturali, senza pesticidi o erbicidi, e attraverso metodi agricoli che badano alla salvaguardia della natura. I benefici di optare per il BIO sono ritenuti di grande impatto non solo per i consumatori, ma anche per l’ambiente. Ecco, quindi, tre motivi per cui può essere un’ottima idea mangiare cibo biologico.

Mangiare gustosa frutta e verdura di stagione

Il rispetto della terra e della natura sono al primo posto, nella produzione agricola biologica: per questa ragione, scegliendo il BIO si potranno scoprire tanti alimenti nuovi e gustosi che magari prima non si prendevano neanche in considerazione. E sarà possibile imparare nuove ricette rispettose della stagionalità e, di conseguenza, dal sapore più genuino.

Si può inoltre mangiare senza problemi anche la buccia della frutta biologica, non essendo stata trattata con prodotti chimici indesiderati. Oltretutto, è bene ricordare che la buccia è la parte che contiene più vitamine e fibre. Trovare prodotti biologici è oggi molto più semplice che in passato, anche perché ci sono diversi store online che si occupano proprio di questo settore. Ad esempio, acquistando gli alimenti biologici online di Passo Ladro si potrà ricevere della gustosissima frutta di stagione direttamente a casa propria grazie alla spedizione refrigerata che ne mantiene alta la qualità.

Ridurre il problema dell’inquinamento

La coltivazione convenzionale può rappresentare in alcuni casi un grave problema per l’ecosistema: contribuisce all’inquinamento delle acque e all’alterazione delle condizioni del terreno. Scegliere di mangiare cibo biologico significa dunque sia proteggere sé stessi dall’ingestione di pesticidi e altre sostanze nocive, sia evitare di contribuire all’inquinamento del pianeta. Vuol dire smettere di assistere e iniziare a fare qualcosa per il cambiamento.

Niente ormoni e antibiotici nella carne

Se si segue una dieta onnivora, la qualità della carne che si mangia è molto importante per la salute. In vari allevamenti, agli animali vengono somministrati antibiotici e ormoni per farli crescere più di quanto dovrebbero. Il problema di questa pratica però è che queste sostanze passano direttamente nella carne dell’animale e nei latticini prodotti a partire dal suo latte, e di conseguenza arrivano prima sulle tavole dei consumatori e quindi all’interno del loro organismo. Tutto questo certamente non è ottimo per la salute e poter usufruire di prodotti che non presentano queste caratteristiche nella loro composizione è certamente un bene che non va sottovaluto.

Il cibo biologico, quindi, può essere ritenuto, anche per questo aspetto, più sano e sicuro per la propria salute. Il cibo coltivato in questo modo, inoltre, assorbe meno acqua durante la crescita, risultando più “secco” rispetto ad altri prodotti; questo però indica che i nutrienti e il gusto saranno meno “diluiti” e quindi molto più concentrati e intensi, mostrandosi più saporiti e ricchi di sostanze importanti per l’organismo.