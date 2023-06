Fossano, l'analisi del convengo sulle difficoltà delle imprese nel reperire il personale

Sabato 24 giugno presso la Chiesa del Gonfalone a Fossano si è svolto il convegno organizzato dall’Associazione Insieme, in collaborazione con A.I.S.P.A., relativo alle difficoltà che le aziende stanno riscontrando nel reperire personale e manodopera specializzata. L’evento è stato curato dal Pianeta Economia, coordinato da Marco Cerati, a braccetto con il Pianeta Giovani di Insieme, rappresentato in quella sede da Marzia Danna. L’analisi è partita proprio da un questionario dei giovani sul tema, per poi scatenare il dibattito, condotto da Filomena Greco de ‘Il Sole 24 Ore’, nella tavola dei relatori dove sono intervenuti: il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco, il direttore di Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte Anna Forlenza, l’amministratore delegato di Maina S.p.A. Marco Brandani, il direttore del C.F.P. Cebano-Monregalese Marco Lombardi e l’imprenditore Ernesto Testa.

Per stimolare ulteriormente il confronto è stata utilizzata un’applicazione innovativa (“Slido”) per interagire direttamente con la platea in aula. In pratica, i presenti potevano rispondere in tempo reale ad alcune domande sull’argomento e le risposte venivano immediatamente elaborate in grafici e proiettate: da lì i relatori potevano condurre le loro riflessioni.

La mattinata si è conclusa con le proposte raccolte dal Pianeta Economia, esposte da Donato Fabio.

«Sono molto soddisfatto dell’esito di questo incontro che, grazie ai relatori che vi hanno preso parte, ha affrontato un tema di grande rilevanza con riflessioni importanti e concrete» afferma Marcello Cavallo Presidente di Insieme «L’apporto del pianeta Giovani ha dato un feedback “reale” dei desideri dei giovani, desideri dai quali non si può prescindere se si vuole seriamente e concretamente affrontare il tema. Il pianeta Economia ha presentato “suggestioni” pragmatiche per una risoluzione del problema. Auspico che ci sia una sinergia tra pubblico e privato per affrontare il tema, magari partendo proprio da queste proposte, tenendo conto che non è un problema di una fascia sociale, di un settore dell’economia, ma di tutta la nostra società. Senza nuove “risorse umane” non può esserci crescita e senza crescita/sviluppo non ci può essere futuro».