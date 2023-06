La Nuova Fontauto cerca progettista elettrico

La Nuova Fontauto di Boves, azienda da più di un secolo nella realizzazione di veicoli blindati, apre le candidature ad un progettista elettrico automotive con esperienza di progettazione cablaggi e quadri comando per automazione.



Per maggiori informazioni e chiarimenti chiamare 3807704734.



Per candidature inviare una e-mail a info@nuovafontauto.com.