Le più belle escursioni sulle Alpi cuneesi

Se sei alla ricerca di emozionanti escursioni ad anello sulle Alpi cuneesi, ecco alcuni tour che non puoi assolutamente perderti. Tuttavia, è importante sottolineare che questi percorsi sono adatti solo ad escursionisti esperti e attrezzati, in qualunque periodo dell'anno. I dislivelli sono notevoli e richiedono una buona preparazione fisica. Ma la bellezza dei panorami mozzafiato e la varietà dei paesaggi incontrati renderanno sicuramente indimenticabile l'esperienza.

Ormai non hai più scuse! Non esitare a metterti alla prova e a scoprire le meraviglie delle Alpi Cuneesi attraverso questi tour indimenticabili.

10 escursioni emozionanti sulle Alpi cuneesi

Scopriamo quindi 10 tour consigliati, da svolgere in giornata sulle splendide Alpi cuneesi, che ti regaleranno la meraviglia di scorci e panorami mozzafiato.

Anello del monte Jurin (valle Pesio). Esplora le meraviglie delle Alpi Liguri con un emozionante anello che ti porterà dal Pian delle Gorre fino alla vetta del monte Jurin, attraversando il suggestivo passo di Baban, il pittoresco gias dell'Ortica ai margini della dolomitica conca delle Càrsene, il panoramico colle del Carbone e la suggestiva colla Vaccarile. Lungo il percorso, goditi una varietà di paesaggi mozzafiato che ti lasceranno senza fiato, con panorami a 360° che ti incanteranno ad ogni curva del sentiero.

Anello di cima Fascia (valle Vermenagna). Sfida te stesso con un lungo e avventuroso anello riservato solo agli escursionisti esperti e ben allenati. Il percorso inizia nel suggestivo vallone del Cros (foto sotto) e si snoda attraverso ripide salite fino alla panoramica cima della Fascia, da cui potrai ammirare uno spettacolo mozzafiato sulla valle Vermenagna. La discesa è altrettanto impegnativa, ma ti porterà alla capanna Morgantini attraverso la lunare conca delle Càrsene, dove potrai riposare e ammirare il paesaggio circostante.

Anello del passo dei Ghiacciai (valle Gesso). Immergiti nelle Alpi Marittime e scopri il suggestivo anello del passo dei Ghiacciai, situato a breve distanza dal remoto rifugio Pagarì. Il percorso inizia con una salita dal pra del Rasour che ti porterà ai laghi Bianco e Blu del Gelas, per poi passare vicino al bivacco Moncalieri, abilmente mimetizzato tra le rocce. Dopo aver affrontato alcuni tratti esposti, raggiungerai il passo dei Ghiacciai (2750 m), situato ai piedi dei contrafforti della cima Chafrion. Da qui, inizia la discesa verso il rifugio Soria Ellena, attraversando ripidi costoni innevati fino a tarda stagione (ramponi necessari), e ammirando il meraviglioso lago della Maura lungo il percorso.

Anello lago di Valscura e rifugio Questa (valle Gesso). Esplora uno dei percorsi in quota più spettacolari delle Alpi Marittime con l'anello del lago di Valscura e del rifugio Emilio Questa, situato all'interno dell'antica riserva di caccia del Re Vittorio Emanuele II. Il percorso inizia dal Valasco, seguendo il tracciato di un'antica strada militare perfettamente conservata in alcuni punti. Passando per i laghi inferiore di Valscura, del Claus e delle Portette, arriverai infine al rifugio Emilio Questa (2388 m), dove potrai riposare e ammirare il paesaggio circostante. Durante la discesa, attraverserai lievemente il vallone del Prefouns prima di tornare al Valasco passando dalla val Morta e infine alle Terme di Valdieri.

Anello dei laghi di Valrossa (valle Gesso). Scopri un anello meno conosciuto ma altrettanto spettacolare con il percorso dei laghi di Valrossa, situato nella valle Gesso. Goditi le splendide visuali panoramiche che si affacciano verso est durante il lungo tratto balconata tra i laghi di Valrossa e quelli di Valscura. Ammira la magnifica vista a nord su Rocca la Paur (2972 m), che può essere raggiunta con un lungo tratto in pietraia. La discesa verso i laghi di Valscura e il ritorno al Valasco completano questo lungo ma splendido anello e ti lasceranno senza fiato.

Trekking dei cinque colli di Ferrere (valle Stura). Affronta il trekking dei cinque colli di Ferrere, situato nella valle Stura, e immergiti nell'ambiente vario e spettacolare a sud-ovest di Ferrere. Il percorso prevede la salita su ben cinque colli: colle del Ferro (2586 m), col de Tortisse (2591 m), pas des Blanches (2660 m), colle di Panieris (2683 m) ed infine colle di Stau (2500 m). Non perderti l'imponente arco naturale di Tortisse, che merita una piccola deviazione. La quota massima raggiunta sono i 2708 metri dalle casermette alle Garbe di Stau. Il ritorno può essere accorciato scendendo sul friabile sentiero che dalle Garbe di Stau porta alla casermetta solitaria sottostante. Dopo un avvallamento, risalirai al colle di Stau con discesa finale nel vallone Forneris e ritorno a Ferrere.

Anello di Rocca la Meja (valle Maira). Esplora la splendida montagna di Rocca la Meja (2831 m) con l'anello situato nell'altipiano della Gardetta, nella valle Maira. Le sue rocce di calcari e dolomie conferiscono alla montagna un aspetto slanciato ed elegante, simile a quello delle Dolomiti. Il percorso dell'anello inizia poco oltre il Preit (grangia Selvest, 1666 m) e attraversa il versante meridionale di Rocca la Meja, toccando quattro colli: Margherina (2420 m), d’Ancoccia (2533 m), del Mulo (2527 m) e della Valletta (2536 m). Dalla Valletta, il percorso scende nel vallone omonimo sotto le pendici del roccioso versante nord della Meja, fino a raggiungere la rotabile che completa l'anello con il ritorno alla grangia Selvest (1666 m). Il percorso è ben segnalato e conosciuto come "Tour di Rocca la Meja" o "Sentiero Gino Gertosio".

Anello del monte Vanclava (valle Maira). Affronta l'anello del monte Vanclava, situato nella valle Maira, per un'esperienza unica sotto il monte Oronaye (3100 m). Il percorso attraversa pietraie e rare piante endemiche di Berardia, con un'opzione per salire alla punta del Bric Content (2722 m). Dall'alto del bivacco Valmaggia, si attraversa una pietraia e si passa all'arroccato bivacco Enrico e Mario (2650 m), situato all'inizio della ferrata dell'Oronaye. Si sale al colle di Feuillas (2749 m) e si scende al lago d'Oronaye (2411 m). Dopo aver superato i colli di Roburent (2502 m) e di Scaletta (2614 m), si ritorna nella valle Maira. Dal passo dell'Escalon (2415 m), si scende nuovamente al Prato Ciorliero e al punto di partenza. Questo anello richiede una buona preparazione fisica, ma la bellezza del paesaggio e la sfida dell'escursione ti ripagheranno ampiamente.