Bra, a Palazzo Mathis la mostra “Motus terrae/Terrae motus” di Michele Bracciotti

Inaugura sabato 1° luglio alle 18 a Palazzo Mathis la mostra “Motus terrae/Terrae motus”, che presenterà oltre venti ceramiche realizzate da Michele Bracciotti. L’esposizione sarà visitabile fino al 30 luglio 2023.

Dalle sculture ai bassorilievi, passando persino per un kintsugi (letteralmente "riparare con l'oro", l'antica arte giapponese usata per riparare e impreziosire oggetti in ceramica), l’allestimento propone opere che mappano l’universo culturale dell’autore unendo spunti e immaginari diversi. In mostra, i visitatori troveranno riferimenti e omaggi alla mitologia, come nel caso della raffigurazione dei figli di Crono o del Cranio di Minotauro, al mondo della nona arte, il fumetto dalla Valentina di Crepax al Corto Maltese di Hugo Pratt, passando per la riflessione sui quattro elementi da cui scaturiscono le “vele” e molto altro ancora. Ad attendere il visitatore, anche una sorpresa: un’installazione che raggruppa più opere in una. La mostra è accompagnata da un catalogo, disponibile presso la mostra.

Chi è Michele Bracciotti?

"Sono nato a Pisa. Dopo aver compiuto qui il percorso di studi in medicina ho avuto l'opportunità di trasferirmi per lavoro in Piemonte. Le mie iniziali esperienze in campo artistico sono legate alla fotografia analogica che ho stampato per mio conto in camera oscura e alle antiche tecniche con reagenti chimici diversi dall'argento, come la cianotipia e la gomma bicromatata. Come autodidatta ho cominciato a dipingere usando prevalentemente la tecnica del pastello, dapprima copiando opere del primo novecento, poi creando soggetti personali.

L'incontro con il Maestro Dario Ghibaudo mi ha portato a conoscere la modellazione dell'argilla. Ho frequentato per anni il suo atelier in Milano e da lui ho imparato molti dei segreti di questa difficile arte.

Mi sono diplomato torniante presso l'istituto sperimentale di Montelupo Fiorentino, che frequento ancora percorsi tematici. Ho partecipato a numerose mostre collettive e personali presso la galleria d'arte moderna GAMEC di Pisa curata da Massimiliano Sbrana. Faccio parte dell'Associazione Artisti della Ceramica di Castellamonte. Ho donato al Museo Craveri di Bra un busto raffigurante il compianto Padre Ettore Molinaro. Il mio laboratorio di ceramica è a Bra".

Orari della mostra: dal lunedì alla domenica 9-12,30. Ingresso libero.

Palazzo Mathis - Piazza Caduti per la Libertà - Bra

Per informazioni: Ufficio Cultura e Manifestazioni

Tel. 0172 430185 - turismo@comune.bra.cn.it