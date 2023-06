Epc Motosport: un successo il motogiro di domenica 25 giugno

Il presidente Giorgio Barberis e i membri dello staff EPCMotoclub, al termine del motogiro organizzato domenica 25 giugno, ringraziano tutti bikers presenti per la bellissima giornata passata insieme: “Siamo molto contenti della partecipazione e dell’entusiasmo che ci avete trasmesso. Una carovana di 60 moto e 70 persone insieme per 300 km è un risultato pazzesco per noi, che non credevamo possibile al primo anno, quando il motoclub era soltanto un’idea” prosegue Barberis “… un sentito grazie va quindi a tutti gli sponsor per aver creduto in noi ed averci sostenuto a dare vita a tutto ciò: un grande gruppo fatto di nuove amicizie, buon cibo e tanta voglia di andare in moto! Cercheremo di migliorarci sempre di più e di portarvi verso nuove destinazioni. A presto e alla prossima avventura!

Il motogiro ha radunato i partecipanti alla Cremeria dei Perulin di Savigliano, città dove è stato fondato il Club, dietro ispirazione del marchio dei fratelli Allocco Epc Motosport. Successivamente in sella alle moto in direzione Colle Della Maddalena, Vars, Colle dell’Agnello per chiudere con il pranzo al Montagnard in Chianale.

“… siamo soddisfatti della grande partecipazione…” dichiarano il vice presidente Loris Bocchi e il segretario Alberto Deninotti insieme a tutto il direttivo “… è un risultato di grande portata, vogliamo crescere ancora e proporre eventi che possano piacere a tutti i nostri associati. Ringraziamo anche la presenza dei nostri amici del club Desmolanghe, che hanno saputo innalzare ulteriormente il valore della manifestazione”.