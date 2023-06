L'antropologo Annibale Salsa ospite del Mondovì Mountain Film

Un viaggio di duemila chilometri lungo tutto l'arco alpino, dalle vette ai fondovalle, alla scoperta del polifonico paesaggio culturale che caratterizza questi luoghi. È il tema della seconda serata del Mondovì Mountain Film, rassegna cinematografica di montagna organizzata dal Cai Mondovì con il patrocinio della Città di Mondovì e il sostegno della Fondazione CRC.

L'appuntamento è per venerdì 30 giugno, alle ore 21,00, nel giardino di Liber, polo culturale delle ex Orfane a Mondovì Piazza. Ospite della serata, l'antropologo Annibale Salsa, esperto conoscitore delle Alpi, già presidente generale del Club Alpino Italiano e docente di Antropologia filosofica e culturale all'Università di Genova. Una figura che con queste montagne - le Alpi liguri e marittime - conserva un legame particolare: proprio qui, infatti, con l'esperienza di alpeggio nella conca del Prel, si è appassionato da giovanissimo alla montagna, di cui ha continuato a occuparsi per tutta la vita: l'esperienza è raccontata all'interno del libro "Un'estate in Alpeggio". Ospite del Cai Mondovì, Salsa condurrà i presenti alla scoperta del variegato mosaico culturale alpino, condividendo informazioni scientifiche, aneddoti e racconti sul viaggio attraverso l'arco alpino condotto con lo scrittore Marco Albino Ferrari, già direttore della rivista Meridiani Montagne. Un'esperienza che ha dato origine al film "Un viaggio sulle Alpi", della regista Roberta Bonazza, che, grazie alla collaborazione con il Trento Film Festival, verrà proiettato venerdì nell'ambito del Mondovì Mountain Festival.

La serata è a ingresso libero e in caso di maltempo si svolgerà nella sede del Cai di Via Beccaria 26 a Mondovì.